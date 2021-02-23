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Опальному правителю продиктовали условия
Источник материала: Хартия'97
Опальному правителю продиктовали условия
Диктатор ничего не получил от Путина.
Как мы и предполагали, да и все конечно об этом думали, ничего
И сам Лукашенко: и его место, и даже его жизнь критически зависимы от расположения к нему Путина. И в безвыходном положении пришлось самому лететь на поклон к Путину-«кошельку» и Путину-«защитнику».
И вся эта ситуация с личным визитом в эпоху пандемии и расцвета дистанционных форматов общения – очень сомнительная затея. Необходимая только для реализации плана по перекладыванию своих проблем на соседа.
В риторике Лукашенко можно заметить момент осуждения России, которая якобы «ничего не делает».
Но как раз Россия делает. Она принимает у себя опального правителя и диктует ему условия.
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Диктатор ничего не получил от Путина.
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