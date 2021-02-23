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В США арестована жена наркобарона «Эль Чапо»

23.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В США арестована жена наркобарона «Эль Чапо»

  • 23.02.2021, 8:30
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В США арестована жена наркобарона «Эль Чапо»
Эмма Коронель Айспуро
фото: Reuters

Эмма Коронель Айспуро была задержана в международном аэропорту Даллеса.

Жена известного мексиканского наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, главы картеля «Синалоа», была арестована в штате Вирджинии по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США, передает «Голос Америки».

31-летняя Эмма Коронель Айспуро, имеющая гражданство Мексики и США, была арестована в международном аэропорту Даллеса. Во вторник она должна предстать перед федеральным судьей округа Колумбия в режиме видеоконференции.

Согласно судебным документам, Айспуро обвиняется в участии в заговоре с целью распространения кокаина, метамфетамина, героина и марихуаны для ввоза в США. Кроме того, Айспуро предположительно вступила в сговор с другими лицами, чтобы помочь Гусману в побеге 11 июля 2015 года из тюрьмы в Альмолоя-де-Хуарес. После повторного ареста Гусмана в Мексике в январе 2016 года Эмма Коронель Айспуро, как утверждается, вместе с другими участвовала в планировании еще одного побега из тюрьмы до экстрадиции Гусмана в США в январе 2017 года.

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Эмма Коронель Айспуро была задержана в международном аэропорту Даллеса.
 
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