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Медики назвали ягоду, способную замедлить старение

23.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали ягоду, способную замедлить старение

  • 23.02.2021, 8:28
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Медики назвали ягоду, способную замедлить старение

Специалисты рекомендуют добавить ее в повседневное меню.

Медики рассказали о ягоде, чье присутствие в рационе способно замедлять процесс старения организма. Специалисты рекомендуют добавить в повседневное меню чернику, пишет newsyou.info.

В составе ягоды имеются значительные объемы флавоноидов, они способны противостоять повреждениям ДНК и замедлять обусловленные возрастом изменения в клетках мозга. Исследования демонстрируют, что продукт обеспечивает защиту от разного рода окислительных и воспалительных реакций в главном органе ЦНС, в перспективе увеличивая продолжительность жизни.

Один из экспериментов показал, что плодовые мухи живут примерно на 14% дольше, если на ежедневной основе получают экстракт черники. Кроме того, такие насекомые демонстрировали более значительную активность. Авторы работы связывают эффект с повышенной устойчивостью к окислительному стрессу. Спровоцирован феномен некоторыми изменениями по части экспрессии отдельных генов.

За счет черники сахар лучше усваивается в клетках и трансформируется в энергию. Еще один эксперимент показал, что пожилые граждане более удачно проходили когнитивные тесты, если на ежедневной основе включали в рацион черничный сок. Медики полагают, что все дело в антоцианах. Указанные полифенолы содержатся в ягодах и сокращают воспаление. Кроме того, они отвечают за связь между нейронами и регулируют процесс распределения мозгом глюкозы.

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