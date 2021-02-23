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«Пускай в Сочи дурачок попробует «Новичок»
Источник материала: Хартия'97
«Пускай в Сочи дурачок попробует «Новичок»
Белорусы запустили новый слоган на акции протеста.
Вчера вечером в разных районах Минска и многих городах Беларуси прошли акции протеста.
На одной из акций белорусы придумали новый слоган: «Пускай в Сочи дурачок попробует «Новичок»!
Видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы запустили новый слоган на акции протеста.
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