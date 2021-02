Илон всемогущий

Источник материала: Хартия'97

23.02.2021

Как глава SpaceX влияет на котировки компаний постами в Twitter.

Социальные сети давно стали частью жизни современных людей: они влияют на культуру, общество и политику. И, конечно, экономику — что уже не раз демонстрировал основатель SpaceX Илон Маск, чьи посты в соцсетях меняют курс акций разных компаний. Нередко одно упоминание миллиардером в Twitter того или иного бренда приводило к росту его котировок. Рассказываем, акции каких компаний с начала года уже поднял в цене американский бизнесмен.

Signal

В начале января WhatsApp анонсировал изменения в политике конфиденциальности, и они вызвали массовое недовольство пользователей. Тогда Илон Маск в своем твиттере призвал подписчиков использовать мессенджер Signal. Всего один его пост в микроблоге вызвал рост бумаг маленькой компании со схожим названием ― Signal Advance, которая продает медицинские устройства. В результате ее акции взлетели на 1100%. При этом сам мессенджер не торгуется на бирже и имеет статус некоммерческой организации.

На взлет капитализации компании обратили внимание и в самом Signal: «Не это ли имеют в виду биржевые аналитики, когда говорят, что рынок подает смешанные сигналы? Понятно, что люди хотят инвестировать в рекордный рост Signal, но это не мы. Мы — некоммерческая организация, удовлетворяющая требованиям Налогового кодекса, и наша единственная инвестиция — в вашу конфиденциальность», — написали в том же Twitter представители мессенджера.

Bandai Namco

Спустя несколько дней основатель SpaceX опубликовал в Twitter мем с героиней из игры Idolmaster, после чего акции японского производителя видеоигр Bandai Namco выросли на 4%. Предприниматель разместил на своей странице мем, на котором написано: «Эй, ты, да, ты, король! Ты сделаешь это!». В посте Маск заменил слово «король» на «королева». Героиня этого мема Сатико Кошимидзу — одна из персонажей из серии игр Idolmaster, первую часть которой Bandai Namco выпустила в 2005 году. Происхождение мема неясно, равно как и цель, для которой Маск запостил его.

«Это довольно удивительно — узнать, что, несмотря на занятость, Маск знаком с персонажем японской игры. Твит Маска может сделать компанию и персонажей более узнаваемыми за пределами Японии», — отметил главный стратег компании Securities Japan Масаюки Отани, комментируя рост акций Bandai Namco.

Etsy

Через несколько недель основатель Tesla и SpaceX написал, что ему нравится сервис Etsy, где продаются изделия ручной работы, старинные вещи и материалы, а также уникальные товары, которые выпускаются в ограниченном количестве. В микроблоге предприниматель рассказал, что купил на Etsy шерстяной шлем для своей собаки: «Мне как бы нравится Etsy. Купил шлем Марсианина Марвина (анимационный персонаж культовых мультфильмов Looney Tunes — «МБХ медиа») ручной вязки для своей собаки», — написал он.

После этого акции онлайн-магазина выросли на 11% — почти до $232,4 за штуку. Правда, скачок был кратковременным и торги завершились все же проседанием котировок онлайн-платформы на 2,11 %.

GameStop

В январе акции международной сети магазинов видеоигр GameStop выросли за неполный месяц более чем в 24 раза: в конце декабря одна акция компании стоила $19, а к 28 января — $469. Взлет ценных бумаг произошел из-за флешмоба трейдеров-любителей или, как их иначе называют, «диванных инвесторов» с форума Reddit. Пользователи этой социальной сети, скоординировав свои усилия, заставили крупные хедж-фонды, ставившие на понижение акций, понести огромные убытки, которые оцениваются в десятки миллиардов.

Поддержал всплеск цен на акции компании и Илон Маск, опубликовав пост в Twitter со ссылкой на форум Reddit и подписью «Gamestonk!», что является отсылкой к биржевому словечку «stonk» (переводится как «бомбардировка» — «МБХ медиа»). Так в соцсетях шутят над инвесторами и бизнесменами, которые совершают сомнительные вложения в надежде увеличить прибыль. Таким образом миллиардер, вероятно, поиронизировал над инвесторами, полагающими, что могут разбогатеть на бумагах компании. В итоге шутка предпринимателя подняла акции компании на 130%.

Bitcoin и DogeCoin

Твиты Маска оказывают влияние не только на котировки компаний, но и на стоимость цифровой валюты. Так, в конце января глава Tesla и SpaceX разместил в шапке своего профиля в Twitter хештег #bitcoin и написал отдельным постом «Оглядываясь назад — это было неизбежно». После этого меньше чем за час курс цифровой монеты вырос более чем на 15% – до 37 тысяч долларов. Позже стоимость скорректировалась до 35,8 тысяч. До поста Маска биткоин торговался чуть выше 32 тысяч долларов.

Передохнув пару дней после этого, Маск занялся криптовалютой DogeCoin, названной в честь интернет-мема Doge (фото собаки породы сиба-ину по кличке Кабосу с выразительной мимикой) и популярной среди пользователей сообщества Wallstreetbets платформы Reddit. Для того, чтобы криптовалюта взлетела вверх более чем на 50%, было достаточно всего пары твитов главы SpaceX: «DogeCoin is the people’s crypto» (DogeCoin — это криптовалюта народа) и «No highs, no lows, only Doge» («Ни максимумов, ни минимумов, только Дож»).

Ранее Маск уже помогал ей вырасти. В декабре прошлого года он написал в своем аккаунте в Twitter: «Одно слово: Doge». После этого котировки выросли почти на 30%, достигнув нового исторического максимума.

