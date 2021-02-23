Шесть романов о крутейших сыщиках, которые смело можно подарить своему мужчине (и самой почитать)

Источник материала: Tut.by

Сколько бы мы не порицали токсичную маскулинность, в жанровой литературе брутальные герои по-прежнему в цене. Ну, кто не любит красавчиков Харри Холе, Курта Валландера или Гарри Босха, которые, несмотря на личные проблемы, днем и ночью стоят на страже справедливости? Есть и менее известные, но не менее крутые персонажи, книги о которых можно и своему мужчине подарить, и самой с интересом почитать.

«Лютер», Нил Кросс

У этого сыщика исключительно высокий уровень раскрываемости преступлений. Он заслужил верность друзей и уважение коллег. Никто их тех, кто побывал с Джоном Лютером в деле, не скажет о нем плохого слова. Отчего же он весь на нервах и едва справляется с приступами бешенства? Со стороны кажется, этот человек стоит на краю безумия — тем более, что он снова и снова переступает границу дозволенного

Трудно жить в современном мире и не знать, кто такой Лютер. Но если каким-то чудом вы умудрились этот сериал пропустить, то Джон Лютер — крутейший инспектор Лондонской полиции в исполнении красавца Идриса Эльбы.

Практически бессмертный горец, пытающийся сохранить брак, который разваливается из-за его характера и работы. Но даже если вы дисциплинировано отсмотрели все сезоны «Лютера», это тот редкий случай, когда фильм — не экранизация романа, а совершенно другая и очень интересная история.

«Во имя справедливости», Джон Катценбах

Когда репортер криминальной хроники Мэтью Кауэрт получил письмо из камеры смертников, в котором молодой афроамериканец клятвенно уверял, что он не совершал убийства белой девочки и стал жертвой расовых предрассудков и полицейского произвола, Кауэрт воспринял это скептически. Все они невинные овечки!

Но чем больше он вникал в обстоятельства дела, тем тверже убеждался: если срочно не забить тревогу, на электрический стул сядет невиновный. Кауэрт публикует серию статей и предает широкой огласке результаты своего журналистского расследования. Казалось бы, всё прекрасно: справедливость восстановлена, невинный на свободе, благородный журналист удостоен Пулицеровской премии. Но в действительности всё только начинается.

На арену выходит не полицейский, а крутой криминальный репортер, который не только добился отмены приговора невиновному, но и решил разбираться в этом деле. Ведь если осудили невиновного, значит настоящий убийца всё еще на свободе. Интрига закручена шикарно. Роман экранизирован под названием «Правое дело».

Джон Катценбах и сам в свое время работал криминальным репортером, так что знает всю эту кухню не понаслышке. Кроме того, он очень хорошо пишет — можно обратить внимание и на другие его романы.

«Темные тайны», Ханс Русенфельдт, Микаэль Юрт



Недалеко от шведского города Вестерос найдено тело шестнадцатилетнего парня с вырезанным сердцем. Специалист по серийным убийцам Себастиан Бергман случайно оказывается рядом с местом преступления — он приехал продать дом умершей матери. Преследуя собственные цели, он принимает участие в расследовании жестокого убийства и вытаскивает на свет слишком много глубоко запрятанных скелетов.

Формально Себастиан Бергман не полицейский, но очень крутой криминальный психолог, работающий в небольшой команде по раскрытию особо тяжких преступлений. Много лет назад в его жизни произошла трагедия: когда семья поехала в отпуск, его жена и маленькая дочь погибли во время мощного тайфуна. С тех пор у него внутри вечная пустота, которую он пытается заполнить сексом с новыми женщинами: видеть их дважды ему неинтересно. И, конечно, личные истории только добавят Себастиану проблем.

Роман действительно хорош: нетривиальный сюжет и совершенно неожиданная развязка.

«Зимний убийца», Джон Сэндфорд

Маленький городок на севере Висконсина скован смертельным страхом: впервые за много лет здесь произошло зверское убийство. Кто-то проник в дом Лакортов и раскроил череп главе семьи, затем застрелил его жену и дочь-подростка. А после этого сжег весь дом. Местный шериф обращается за помощью к детективу из Миннеаполиса Лукасу Дэвенпорту, который проводит зиму в своем домике на берегу озера. Изучая место преступления, Дэвенпорт начинает подозревать, что убийца совершил поджог, чтобы уничтожить какие-то улики, способные вывести на него. А значит, это кто-то из местных жителей, и круг подозреваемых сужается.

Это не первый роман о Лукасе Дэвенпорте, который невероятно крут, но читается он как совершенно отдельное произведение и, пожалуй, лучшее в серии (хотя, бесспорно, любые книжные рекомендации — это всегда в чистом виде вкусовщина).

«Зимний убийца» — роман ну очень атмосферный и напряженный. Пробирает до костей ощущение бесконечного холода и тайн. Читая о появившихся ночью следах снегоступов на снегу, впервые радуешься, что живешь в многоэтажке, а не в домике посреди леса. Мотивация преступника да и сам убийца до самого конца остаются покрытыми мраком.

«Меркнущий свет», Стюарт Макбрайд

Тело проститутки, раздетой догола и забитой до смерти прямо в центре квартала красных фонарей… Еще одно плохое начало плохого дня для детектива-сержанта Логана Макрея. Тем более, что у него и без того хватает проблем: групповой секс членов городского совета с несовершеннолетней, пропавший без вести неверный муж. Ах да! Еще маньяк, который наглухо закрывает двери домов и сжигает их вместе с обитателями. Повседневные проблемы полицейского из шотландского города Абердин.

Как говорится, не те детективы скандинавскими назвали — у Макбрайда-то жести поболей будет. Но несмотря на пугающее описание, Макбрайд пишет отлично закрученные детективные романы, приправленные изрядной долей черного юмора.

На сегодня переведено, к сожалению, лишь четыре книги о Логане Макрее, хотя написано их гораздо больше. Если Макрея вам будет мало, есть у Стюарта Макбрайта еще один крутой персонаж — Эш Хендерсон («День рождения мертвецов» и «Колыбельная для жертвы») — тоже брутальный громила, которого жизнь вообще не щадит: обнять и плакать, такое автор с ним творит.

«Лонтано», Жан-Кристоф Гранже

Знакомьтесь — семейство Морван: отец возглавляет французскую полицию, старший сын следует по стопам отца, младший — успешный финансист и наркоман со стажем, дочь — актриса-неудачница, подрабатывающая в эскорте.

Члены семьи привязаны друг к другу более чем прочно — их объединяет взаимная ненависть.

Во Франции возникает череда странных убийств, как две капли воды похожих на те, что совершил знаменитый серийный убийца по прозвищу Человек-гвоздь в семидесятые годы в Конго. Но ведь Морван-отец давно раскрыл те давние преступления. Кто в таком случае орудует во Франции, и почему удары приходятся по семье полицейского? Быть может, он посадил не того и теперь ему мстят?

Очень увлекательная, состоящая их двух частей история, в которой, как и всегда у Гранже, переплетено множество параллельных сюжетов, постепенно стекающихся в одну цельную картину.

Гранже специализируется на умных, ярких и хватких сыщиках. Это и комиссар Пьер Ньеман из «Багровых рек», и Матье Дюрей из «Присягнувших тьме», и офицер полиции в отставке Касдан из «Мизерере». В общем, на наш век хватит — приятного чтения!