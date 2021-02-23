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В прокат выходит фильм о Билли Айлиш. Фанаты будут в восторге!

23.02.2021 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фанаты Билли Айлиш будут в восторге: с 26 по 28 февраля в столичных кинотеатрах пройдут показы документального фильма «Билли Айлиш: Слегка размытый мир». Билеты уже в продаже.

«Билли Айлиш: Слегка размытый мир» — это история взросления исполнительницы и автора песен, ее история покорения сцены и приобретения статуса мировой суперзвезды. Режиссер картины — известный документалист Р. Дж. Катлер. Он предлагает публике поближе познакомиться с личностью певицы, проследить за ее становлением.

Вы сможете понаблюдать за жизнью Билли Айлиш на гастролях и дома во время записи ее дебютного альбома, ведь первые песни девушка записывала именно там — в этом ей помогал старший брат Финнеас. Также зрители узнают факты о детстве певицы, ее отношениях с семьей и жизни вне сцены. В фильме представлены трогательные кадры из семейного архива Билли Айлиш, а также ключевые моменты на ее пути к славе.

В Минске фильм о любимице миллионов покажут сразу в трех столичных кинотеатрах — «Центральном», Silver Screen в ТЦ Galileo и VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Премьера намечена на 26 февраля.

Когда: c 26 февраля
Где: , ,
Сколько: от 14 рублей

Купить билет

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Фанаты Билли Айлиш будут в восторге: с 26 по 28 февраля в столичных кинотеатрах пройдут показы документального фильма «Билли Айлиш: Слегка размытый мир». Билеты уже в...
 
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