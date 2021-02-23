Фонд спортивной солидарности громко напомнил миру хоккея о расследовании «дела Баскова»

Источник материала: Салiдарнасць

BSSF требует от IIHF незамедлительно расследовать дело в отношении главы ФХБ Дмитрия Баскова.

Белорусский фонд спортивной солидарности направил официальный запрос в Международной федерации хоккея на льду, а также в национальные хоккейные федерации более чем тридцати стран с требованием обратиться к IIHF по вопросу расследования в отношении спортивного функционера Дмитрия Баскова.

— BSSF выразил сомнение, что организация должным образом расследует «дело Баскова». Несмотря на то, что официальное расследование IIHF началось более двух месяцев назад, до сих пор никакой информации по ее результатам не поступало. Более того, во время расследования глава IIHF Рене Фазель посетил Минск с официальным визитом и даже сделал фотографию с Басковым, что может свидетельствовать о предвзятости расследования в отношении главы ФХБ, — сказано в заявлении BSSF.





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Напомним, 21 января 2021 года инициатива BYPOl представила результаты предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко , погибшего 12 ноября 2020 года.

Представители инициативы установили, что в группу «активистов» по уничтожению ленточек, затеявших конфликт на «Площади перемен», в том числе входил Дмитрий Басков.

Белорусский фонд спортивной солидарности направил IIHF многочисленные материалы, свидетельствующие о возможной причастности Баскова к резонансному убийству.

Не получив ответа от IIHF, BSSF вынужден был обратиться к хоккейным федерациям Австрии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Канады, Литвы, России, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Швеции, Польши, Словакии, Словении, Украины, США и других стран с просьбой инициировать обращение к IIHF и запросить официальный ответ о статусе расследования.

— Выражаем сомнение, что IIHF принимает должные меры для восстановления репутации хоккея как вида спорта, — говорится в письме BSSF.