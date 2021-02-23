|
Фонд спортивной солидарности громко напомнил миру хоккея о расследовании «дела Баскова»
23.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
BSSF требует от IIHF незамедлительно расследовать дело в отношении главы ФХБ Дмитрия Баскова.
Белорусский фонд спортивной солидарности направил официальный запрос в Международной федерации хоккея на льду, а также в национальные хоккейные федерации более чем тридцати стран с требованием обратиться к IIHF по вопросу расследования в отношении спортивного функционера Дмитрия Баскова.
— BSSF выразил сомнение, что организация должным образом расследует «дело Баскова». Несмотря на то, что официальное
Фото @pavelnyrts
Напомним, 21 января 2021 года инициатива BYPOl представила результаты
Представители инициативы установили, что в группу «активистов» по уничтожению ленточек, затеявших конфликт на «Площади перемен», в том числе входил Дмитрий Басков.
Белорусский фонд спортивной солидарности направил IIHF многочисленные материалы, свидетельствующие о возможной причастности Баскова к резонансному убийству.
Не получив ответа от IIHF, BSSF вынужден был обратиться к хоккейным федерациям Австрии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Канады, Литвы, России, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Швеции, Польши, Словакии, Словении, Украины, США и других стран с просьбой инициировать обращение к IIHF и запросить официальный ответ о статусе расследования.
— Выражаем сомнение, что IIHF принимает должные меры для восстановления репутации хоккея как вида спорта, — говорится в письме BSSF.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
BSSF требует от IIHF незамедлительно расследовать дело в отношении главы ФХБ Дмитрия Баскова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)