Лучшее из архива. 23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь

Источник материала: Салiдарнасць

Как белорусы снова стали праздновать советский праздник. А также об альтернативах и компромиссах.





23 февраля 1918-го Минск уже был захвачен немецкими войсками

О том, почему празднование 23 февраля в качестве Дня защитника Отечества в современной Беларуси перечит историческим фактам, написано немало . Напомним кратко суть противоречия.

Декрет об организации РККА был принят на заседании Совнаркома 15 января (28-го по новому стилю) 1918 года. Логично было бы именно этот день считать отправной точкой в создании Красной армии.

По состоянию на 23 февраля 1918-го армия большевистской России еще не была создана. К этому моменту немецкие войска уже второй день находились в захваченном ими Минске. Территория Беларуси были занята немцами до декабря 1918-го.

Более того, учитывая тот факт, что именно 23 февраля, продвинувшись к окрестностям Пскова (и не встретив на своем пути сопротивления) кайзеровские войска выдвинули России ультиматум, вряд ли возможно ассоциировать этот день с воинской доблестью. Ультиматум в кратчайшие сроки был принят. Закончилось все позорным Брестским миром, по условиям которого большая часть Беларуси оказалась под немецкой оккупацией.

Спустя четыре года во время военного парада председатель Реввоенсовета Лев Троцкий объявил 23 февраля днем создания РККА. Так родился советский миф о создании Красной армии.

Воскрешение мифа. Наши дни

20 лет назад — в марте 1998-го — бывший советский праздник вернулся в официальный календарь Беларуси.

Согласно указу №157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» 23 февраля было включено в список праздничных дней. С этого момента в нашей стране официально отмечается День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Вместе с ним из советского прошлого в официальный обиход вернулись День Октябрьской революции (7 ноября), День милиции (5 марта) и другие даты, имеющие достаточно условное отношение к белорусской истории.

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Не лишним будет напомнить и о том, что наряду с воскрешением старых мифов власти активно создавали новые. Так, сегодня 3 июля официально празднуется День Независимости (День Республики). Вопрос о том, как это согласуется с тем фактом, что в этот день был освобожден Минск, а западные районы Беларуси все еще находились под немецкой оккупацией, остается открытым.

«Мы не стали переименовывать наши праздники»

Ежегодно 23 февраля глава государства вручает награды силовикам. При этом традиционно звучат слова о «неразрывной связи всех поколений защитников Отчизны», «преемственности лучших воинских традиций», а также о том, как «Красная армия помогла нам состояться как нации» .





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Три года назад Александр Лукашенко подробнее рассказал о том, почему в Беларуси снова празднуют эту дату:

— Да, были у нас отдельные предложения по изменению этого праздника, предлагали отмечать его в связи с разными событиями, но мы достойно, и не только в этом плане, выдержали эти испытания. Это действительно были испытания для народа. Мы не стали громить памятники, менять названия улиц (начинали, но вовремя спохватились и перестали), менять свои извечные символы, при которых была построена наша Беларусь и созданы основы независимости и суверенитета, не стали переименовывать наши праздники.

Стоит ли после таких слов удивляться шаблонным ответам назначенного главой государства министра обороны Андрея Равкова о причинах празднования 100-летия белорусской армии 23 февраля?

Альтернативы и компромисс

В начале 1990-х в Беларуси начали отмечать День воинской славы, приуроченный к годовщине знаменитой Битвы под Оршей , в которой 8 сентября 1514 года войска ВКЛ разгромили в трое превосходящие их силы московцев.

В 1992-м в этом день белорусы-офицеры приняли военную присягу на верность Беларуси. Сегодня это наиболее популярная неофициальная альтернатива Дню защитника Отечества.

23 февраля часть белорусов отмечает годовщину созданной в этот день в 1944-м под патонажем немцев Белорусской краевой обороны. Сторонники празднования этой даты утверждают, что созданное при участии оккупантов воинское формирование могло послужить основой для появления собственных вооруженных сил Беларуси.

По понятным причинам обе альтернативы не жалуются властями страны.

Компромиссным вариантом могла бы стать другая дата — 20 марта 1992-го. В этот день были основаны современные Вооруженные силы Беларуси. К слову, по такому пути в первые годы независимости пошла Украина, которая ведет отсчет празднования «Дня Вооруженных сил» с марта 1993-го. При этом, в отличие от Беларуси, в 1918-м УНР смогла сформировать полноценную армию.

Материал впервые был опубликован на gazetaby.com 23 февраля 2018 года