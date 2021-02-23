|
Фотожабы: «В Беларуси, если тебя посадили, то, скорее всего, ты все делал правильно»
23.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
Лукашенко в Купаловском театре
NASA опубликовало первые цветные фото с Марса, сделанные в момент посадки марсохода Perseverance на планету. Белорусская версия
Предыдущий выпуск:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)