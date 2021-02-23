В Грузии задержали лидера «Единого национального движения»

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия задержан в Тбилиси.





Правоохранители вошли в комнату офиса «ЕНД» (самая крупная оппозиционная партия Грузии), где вместе со сторонниками находился политик.

Полицейская операция по задержанию Мелия началась в 07:30 утра по местному времени, когда к зданию прибыли машины «скорой помощи», два автомобиля спецтехники с лестницами, а также несколько сотен полицейских. К 9 утра Мелия уже был задержан, пишет apsny.ge . Укрепившиеся в здании сторонники оппозиции не оказывали сопротивления полиции, как их к этому призывал Мелия. Однако проходы между этажами и входы в кабинеты были перегорожены мебелью. Вошедшие в здание спецназовцы вывели находившихся там активистов и сломали большую часть мебели в офисе.

На броневике Милия был вывезен с территории офиса (в нем политик находится с 17 февраля).