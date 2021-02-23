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В Грузии задержали лидера «Единого национального движения»
Источник материала: Навiны
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия задержан в Тбилиси.
Правоохранители вошли в комнату офиса «ЕНД» (самая крупная оппозиционная партия Грузии), где вместе со сторонниками находился политик.
Полицейская операция по задержанию Мелия началась в 07:30 утра по местному времени, когда к зданию прибыли машины «скорой помощи», два автомобиля спецтехники с лестницами, а также несколько сотен полицейских. К 9 утра Мелия уже был задержан, пишет
На броневике Милия был вывезен с территории офиса (в нем политик находится с 17 февраля).
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Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия задержан в Тбилиси.
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