В США пистолет в кобуре выстрелил и пробил ногу владельцу. Тот требует 10 миллионов долларов

Источник материала: Tut.by

Бывший морпех и федеральный агент США подал иск на 10 миллионов долларов против оружейной компании Sig Sauer Inc. По его словам, новейший пистолет производства Sig самостоятельно выстрелил, находясь в кобуре, и пуля пробила мужчине ногу. Об этом пишет military.com.



Фото: wikipedia.org

Экс-морпех Кейт Слатовски подал иск в Окружной суд США в Пенсильвании, заявив, что получил серьезную рану из-за «потенциально смертоносного дефекта конструкции» пистолета P320, позволяющего производить выстрелы без нажатия на спусковой крючок.

Слатовски утверждает, что получил пистолет как служебное оружие, которое мог использовать в качестве офицера депортации Иммиграционной и таможенной службы США в Пенсильвании. 21 сентября 2020 года он проводил тренировку по обращению с огнестрельным оружием и должен был отстреляться на огневом рубеже.

Согласно иску, Слатовски успел только взяться за рукоять пистолета, чтобы вытащить его из кобуры, когда оружие выстрелило, и 9-миллиметровая пуля пробила бывшему морпеху правое бедро и прошла навылет, нанеся серьезную рану с повреждением нерва и сильной кровопотерей.

Слатовски подал в суд на Sig Sauer за небрежность при производстве, искажение информации о безопасности оружия и другие провинности. Офицер заявил, что шокирован тем, что уважаемая фирма разработала, создала и запустила в продажу смертоносное оружие, которое может выстрелить в любой момент.

Это не первый иск против Sig Sauer по поводу P320. В марте прошлого года компания согласилась на урегулировании дела о компенсации расходов владельцам P320, которые потратили личные деньги, чтобы сделать пистолет более безопасным и предотвратить случайное срабатывание.

В дополнению дела Слатовски утверждается, что предполагаемый системный недостаток P320 привел к примерно 28 самопроизвольным выстрелам с участием сотрудников правоохранительных органов. Согласно иску, примерно 15 из них получили травмы.

Напомним, что в начале 2017 года армия США заключила с Sig Sauer контракт на сумму до 580 миллионов долларов на производство пистолетов P320 под названиями M17 и M18. Ими планируется заменить знаменитую «Беретту» M9, стоящую на вооружении со времен холодной войны.