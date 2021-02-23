В понедельник в Беларуси задержаны не менее 16 человек

Источник материала: АФН

В минувший понедельник, 22 февраля, в Беларуси продолжались задержания и репрессии в отношении мирных граждан.

Как сообщает телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных», в Минске были задержаны не менее 16 человек. Все они были доставлены в Ленинский РУВД.