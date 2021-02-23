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Беларусь совершила скачок в Глобальном индексе инноваций

23.02.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь поднялась сразу на восемь строчек в Глобальном индексе инноваций. Она заняла 64-е место в рейтинге. Всего в списке рассматривалось 131 государство.

В 2020 году Беларусь была на 72-й позиции индекса, а в 2018-м — на 86-й, пишет thinktanks.by

Рейтинг составляется исходя из оценки показателей располагаемых ресурсов и условий для проведения инноваций, а также достигнутых практических результатов осуществления инноваций. 

Лидеры рейтинга — Швейцария, Швеция и США. Среди постсоветских стран наилучший результат у Эстонии (25-е место), Латвии (36-е) и Литвы (40-е). Украина заняла 45-ю строчку, Россия — 47-ю, Молдова — 59-ю, Армения — 61-ю, Грузия — 63-ю, Казахстан — 77-ю, Узбекистан — 93-ю, Кыргызстан — 94-ю. Замыкают рейтинг Мьянма, Гвинея и Йемен.
 
 
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Беларусь поднялась сразу на восемь строчек в Глобальном индексе инноваций. Она заняла 64-е место в рейтинге. Всего в списке рассматривалось 131 государство.
 
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