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«БПС-Сбербанк» изменил условия кредитов на Geely

23.02.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«БПС-Сбербанк» в рамках партнерской программы с «БелДжи» улучшил условия предоставления кредитов на приобретением автомобилей Geely.




С 22 февраля банк выдает кредиты, которые покрывают до 90% стоимости автомобиля. Собственные средства покупателя должны составлять не менее 10% от цены машины. Ранее этот процент был выше.

Кредит можно взять на приобретение моделей Emgrand 7, Emgrand X7, Atlas, GE, Coolray, Tugella и GS, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Средства предоставляются на срок до 7 лет, сниженная ставка в 9,9% годовых действует в течение 2 лет при доле собственных средств от 10% и в течение 3 лет при доле от 30%. Основная ставка по кредиту составляет на данный момент 13,33% (ставка рефинансирования увеличенная на 5,58 п.п.)
 
 
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«БПС-Сбербанк» в рамках партнерской программы с «БелДжи» улучшил условия предоставления кредитов на приобретением автомобилей Geely.
 
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