«БПС-Сбербанк» изменил условия кредитов на Geely













С 22 февраля банк выдает кредиты, которые покрывают до 90% стоимости автомобиля. Собственные средства покупателя должны составлять не менее 10% от цены машины. Ранее этот процент был выше.





Кредит можно взять на приобретение моделей Emgrand 7, Emgrand X7, Atlas, GE, Coolray, Tugella и GS, говорится в сообщении пресс-службы банка.





Средства предоставляются на срок до 7 лет, сниженная ставка в 9,9% годовых действует в течение 2 лет при доле собственных средств от 10% и в течение 3 лет при доле от 30%. Основная ставка по кредиту составляет на данный момент 13,33% (ставка рефинансирования увеличенная на 5,58 п.п.)



