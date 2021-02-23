|
Матч "Мешков-Брест" — "Порту" перенесён, у вратаря гостей остановилось сердце
Источник материала: Партизан
Матч группового раунда гандбольной Лиги чемпионов "Мешков-Брест" — "Порту", который должен был состояться 24 февраля, перенесён на неопределенный срок.
Как
"В это трудно поверить, — говорит доктор гандбольной сборной Португалии Аугусто Рохо. — Кинана — фантастический спортсмен в плане физической подготовки. Но иногда в организме бывают изъяны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч группового раунда гандбольной Лиги чемпионов "Мешков-Брест" — "Порту", который должен был состояться 24 февраля, перенесён на неопределенный срок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)