сообщает пресс-служба белорусского клуба, у вратаря гостей Альфредо Кинана на тренировке в Португалии остановилось сердце. Его госпитализировали, врачи борются за жизнь спортсмена. Какпресс-служба белорусского клуба, у вратаря гостей Альфредо Кинана на тренировке в Португалии остановилось сердце. Его госпитализировали, врачи борются за жизнь спортсмена.





"В это трудно поверить, — говорит доктор гандбольной сборной Португалии Аугусто Рохо. — Кинана — фантастический спортсмен в плане физической подготовки. Но иногда в организме бывают изъяны.



