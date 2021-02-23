ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Великобритания закрыла небо для некоторых самолетов Boeing

23.02.2021 09:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Самолетам с определенным типом двигателя будет запрещено входить в авиапространство Британии после того, как один из них разрушился в небе и осыпал обломками американский город.

Власти Великобритании закрыли свое воздушное пространство для некоторых самолетов модели Boeing-777 после того, как двигатель одного из них отказал во время полета над американским городом Брумфилд. Об этом со ссылкой на слова министра транспорта Великобритании Гранта Шапса сообщает the Telegraph.
"После событий этих выходных, самолетам Boeing B777s с двигателями Pratt & Whitney серии 4000-112 будет временно запрещено вхождение в авиапространство Объединенного королевства", - сказал Шапс.

В Управлении гражданской авиации Великобритании подтвердили, что ни одна британская авиакомпания не использует самолеты с двигателями этой модели, пишет korrespondent.net

По данным издания, сейчас по всему миру 69 из 128 подобных самолетов проходят техническое обслуживание, а остальные находятся в хранении.

Напомним, в субботу у Boeing 777 во время полета загорелся двигатель, его части упали на город Блумфилд в штате Колорадо. Обошлось без пострадавших.

В этот же день в небе над нидерландской общиной Мерссен загорелся двигатель грузового самолета Boeing 747-400. Его обломки упали на населенный пункт, травмировав женщину и повредив несколько авто.

В связи с этим в компании Boeing рекомендовали приостановить полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолетам с определенным типом двигателя будет запрещено входить в авиапространство Британии после того, как один из них разрушился в небе и осыпал обломками...
 
Новости дня
Новости разные
 
В понедельник в Беларуси задержаны не менее 16 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by