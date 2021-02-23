Великобритания закрыла небо для некоторых самолетов Boeing

Власти Великобритании закрыли свое воздушное пространство для некоторых самолетов модели Boeing-777 после того, как двигатель одного из них отказал во время полета над американским городом Брумфилд. Об этом со ссылкой на слова министра транспорта Великобритании Гранта Шапса сообщает the Telegraph.

"После событий этих выходных, самолетам Boeing B777s с двигателями Pratt & Whitney серии 4000-112 будет временно запрещено вхождение в авиапространство Объединенного королевства", - сказал Шапс.





пишет korrespondent.net В Управлении гражданской авиации Великобритании подтвердили, что ни одна британская авиакомпания не использует самолеты с двигателями этой модели,korrespondent.net





По данным издания, сейчас по всему миру 69 из 128 подобных самолетов проходят техническое обслуживание, а остальные находятся в хранении.





Напомним, в субботу у Boeing 777 во время полета загорелся двигатель, его части упали на город Блумфилд в штате Колорадо. Обошлось без пострадавших.





В этот же день в небе над нидерландской общиной Мерссен загорелся двигатель грузового самолета Boeing 747-400. Его обломки упали на населенный пункт, травмировав женщину и повредив несколько авто.





В связи с этим в компании Boeing рекомендовали приостановить полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.



