Глава грузинской оппозиционной партии задержан в Тбилиси

Как стало известно, спецназ задержал Мелию в офисе партии, применив слезоточивый газ во время операции. По информации грузинского Первого канала, вместе с политиком за сопротивление полиции задержаны более десяти человек, в том числе оппозиционер Ираклий Надирадзе,РИА Новости.