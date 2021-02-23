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Глава грузинской оппозиционной партии задержан в Тбилиси

23.02.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия задержан в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Как стало известно, спецназ задержал Мелию в офисе партии, применив слезоточивый газ во время операции. По информации грузинского Первого канала, вместе с политиком за сопротивление полиции задержаны более десяти человек, в том числе оппозиционер Ираклий Надирадзе, передает РИА Новости.
 
 
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Глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия задержан в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.
 
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