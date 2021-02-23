|
Глава грузинской оппозиционной партии задержан в Тбилиси
Источник материала: Партизан
Глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия задержан в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.
Как стало известно, спецназ задержал Мелию в офисе партии, применив слезоточивый газ во время операции. По информации грузинского Первого канала, вместе с политиком за сопротивление полиции задержаны более десяти человек, в том числе оппозиционер Ираклий Надирадзе,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия задержан в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)