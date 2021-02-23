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На трассе Toyota по касательной задела BMW и врезалась в Ford, один человек погиб, двое попали в больницу

23.02.2021 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Витебской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 22 февраля, около 9 часов утра на 118-м км трассы М8 (Граница России — ВитебскГомель — граница Украины), на территории Лиозненского района. В аварии участвовали три автомобиля — Toyota, BMW и Ford.

В Госавтоинспекции рассказали, что за рулем Toyota находился 34-летний мужчина.

— По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил касательное столкновение с BMW, после чего врезался в Ford, — проинформировали в ГАИ.

Водитель Toyota погиб на месте происшествия, 31-летний пассажир этого авто, а также девушка (1998 года рождения), находившаяся в Ford, доставлены в больницу.

На трассе Toyota по касательной задела BMW и врезалась в Ford, один человек погиб, двое попали в больницу

— Госавтоинспекция настоятельно рекомендует учитывать погодные условия, выбирая скорость движения автомобиля. Каждый водитель должен быть предельно внимательным и собранным, — подчеркнули в ГАИ.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В ГАИ Витебской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 22 февраля, около 9 часов утра на 118-м км трассы М8 (Граница России —...
 
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