NASA показало посадку Perseverance и опубликовало звуки ветра с Марса (видео)

Источник материала: Onliner

NASA опубликовало видео с посадкой нового марсохода Perseverance на Красную планету. Команды агентства, которые занимаются программой Perseverance, получили 30 гигабайт данных и более 23 тысяч изображений, сделанных при посадке марсохода.

Посадка марсохода:

Perseverance оборудован микрофоном, и машина уже записала звуки ветра на Марсе:

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. https://t.co/JswvAWC2IP #CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Руководитель миссии Аллен Чен отметил, что полученные видео «может смотреть часами, каждый раз замечая что-то новое».

Perseverance высадился в кратере Езеро, где около 3,5 миллиарда лет назад было озеро. Марсоход займется исследованиями в этой местности.