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NASA показало посадку Perseverance и опубликовало звуки ветра с Марса (видео)

23.02.2021 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

NASA опубликовало видео с посадкой нового марсохода Perseverance на Красную планету. Команды агентства, которые занимаются программой Perseverance, получили 30 гигабайт данных и более 23 тысяч изображений, сделанных при посадке марсохода.

Посадка марсохода:

Perseverance оборудован микрофоном, и машина уже записала звуки ветра на Марсе:

Руководитель миссии Аллен Чен отметил, что полученные видео «может смотреть часами, каждый раз замечая что-то новое».

Perseverance высадился в кратере Езеро, где около 3,5 миллиарда лет назад было озеро. Марсоход займется исследованиями в этой местности.

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NASA опубликовало видео с посадкой нового марсохода Perseverance на Красную планету. Команды агентства, которые занимаются программой Perseverance, получили 30 гигабайт данных и...
 
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