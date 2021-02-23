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NASA показало посадку Perseverance и опубликовало звуки ветра с Марса (видео)
Источник материала: Onliner
NASA опубликовало видео с посадкой нового марсохода Perseverance на Красную планету. Команды агентства, которые занимаются программой Perseverance, получили 30 гигабайт данных и более 23 тысяч изображений, сделанных при посадке марсохода.
Посадка марсохода:
Perseverance оборудован микрофоном, и машина уже записала звуки ветра на Марсе:
Руководитель миссии Аллен Чен отметил, что полученные видео «может смотреть часами, каждый раз замечая что-то новое».
Perseverance высадился в кратере Езеро, где около 3,5 миллиарда лет назад было озеро. Марсоход займется исследованиями в этой местности.
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