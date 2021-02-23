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Минск: под машину попали отец и 4-летняя дочь

23.02.2021 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером Saab с номерами гродненского региона сбил двух пешеходов на столичной улице Мирошниченко. По данным Минской ГАИ, под машину попали мужчина 1975 года рождения и девочка 2016 года рождения — его дочь. Они переходили дорогу по переходу.

«Saab ехал по ул. Мирошниченко со стороны МКАД в направлении ул. Гамарника, — уточнили в Госавтоинспекции. — Водитель сбил пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля».

Минск: под машину попали отец и 4-летняя дочь

В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения.

 
 
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Вчера вечером Saab с номерами гродненского региона сбил двух пешеходов на столичной улице Мирошниченко. По данным Минской ГАИ, под машину попали мужчина 1975 года...
 
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