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Минск: под машину попали отец и 4-летняя дочь
Источник материала: Onliner
Вчера вечером Saab с номерами гродненского региона сбил двух пешеходов на столичной улице Мирошниченко. По данным Минской ГАИ, под машину попали мужчина 1975 года рождения и девочка 2016 года рождения — его дочь. Они переходили дорогу по переходу.
«Saab ехал по ул. Мирошниченко со стороны МКАД в направлении ул. Гамарника, — уточнили в Госавтоинспекции. — Водитель сбил пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля».
В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения.
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Вчера вечером Saab с номерами гродненского региона сбил двух пешеходов на столичной улице Мирошниченко. По данным Минской ГАИ, под машину попали мужчина 1975 года...
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