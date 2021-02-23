Источник материала: ОНТ

В Мьянме началась всеобщая забастовка. Демонстранты требуют от военных вернуть власть народу.

На улицы крупных городов выходят десятки тысяч протестующих против военного переворота, который произошёл в начале февраля. Военное правительство предупреждает, что митингующие ступили на опасный путь, а их действия могут привести к человеческим жертвам. Так, в воскресенье по меньшей мере два человека погибли в столкновениях с полицией. Эти протесты сравнивают с событиями августа 1988-го года, который стал одним из самых кровавых в истории страны. Человеческие жертвы исчислялись сотнями.

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