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В Испании продолжаются протесты: камни и мусорные баки бросают в стражей порядка
Источник материала: ОНТ
В Испании продолжаются протесты после ареста популярного рэпера Пабло Хаселя. Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы за песни и твиты, в которых суд усмотрел оскорбление монархии и призывы к терроризму.
В Барселоне и других крупных городах тысячи людей выходят на улицу. Мирными акции не назовёшь. Они перерастают в беспорядки и стычки с полицией. Протестующие бросают камни и мусорные баки в стражей порядка. Также традиционный антураж – баррикады и разбитые витрины магазинов. Полиция применяет слезоточивый газ и жёстко задерживает протестующих.
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В Испании продолжаются протесты после ареста популярного рэпера Пабло Хаселя. Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы за песни и твиты, в которых суд усмотрел...
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