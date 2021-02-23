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Названы полезные свойства репчатого лука

23.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы полезные свойства репчатого лука

Турецкое издание Milliyet перечислило полезные свойства репчатого лука. Одно их них – повышение плотности костей благодаря этому продукту. 

Кроме того, репчатый лук снижает уровень холестерина, улучшает пищеварение. 

Также этот овощ содержит различные антиоксиданты, что способствует предотвращению повреждения клеток организма.

Убивая вредные бактерии во рту, лук обеспечивает гигиену ротовой полости. 

ФОТО: dnpmag.com

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Турецкое издание Milliyet перечислило полезные свойства репчатого лука. Одно их них – повышение плотности костей благодаря этому продукту.  Кроме того, репчатый лук...
 
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