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Названы полезные свойства репчатого лука
Источник материала: ОНТ
Турецкое издание Milliyet
Кроме того, репчатый лук снижает уровень холестерина, улучшает пищеварение.
Также этот овощ содержит различные антиоксиданты, что способствует предотвращению повреждения клеток организма.
Убивая вредные бактерии во рту, лук обеспечивает гигиену ротовой полости.
ФОТО: dnpmag.com
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Турецкое издание Milliyet перечислило полезные свойства репчатого лука. Одно их них – повышение плотности костей благодаря этому продукту. Кроме того, репчатый лук...
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