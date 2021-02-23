Белорусские продукты питания представлены на продовольственной выставке Gulfood в Дубае

Источник материала: ОНТ

В крупном городе Объединённых Арабских Эмиратов – Дубае – проходит одна из самых масштабных продуктовых выставок в мире. Беларусь представляют 25 предприятий.

Наши производители презентуют мясную, молочную, бакалейную и кондитерскую продукцию, изделия из мяса птицы и яиц. Всё по международным стандартам качества. Впервые национальный павильон сопровождается виртуальным зеркалом – онлайн-платформой. У нашей делегации и насыщенная деловая программа – переговоры с представителями торговых сетей и импортеров со всего мира. По итогам выставки, предприятия «Белгоспищепрома» планируют заключить контракты. Цель и прогноз – более 2 миллионов долларов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram