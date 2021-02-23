ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские продукты питания представлены на продовольственной выставке Gulfood в Дубае

23.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские продукты питания представлены на продовольственной выставке Gulfood в Дубае

В крупном городе Объединённых Арабских Эмиратов – Дубае – проходит одна  из самых масштабных продуктовых выставок в мире. Беларусь представляют 25 предприятий.  

Наши производители презентуют мясную, молочную, бакалейную и кондитерскую продукцию, изделия из мяса птицы и яиц. Всё по международным стандартам качества. Впервые национальный павильон сопровождается виртуальным зеркалом – онлайн-платформой. У нашей делегации и насыщенная деловая программа – переговоры с представителями торговых сетей и импортеров со всего мира. По итогам выставки, предприятия «Белгоспищепрома» планируют заключить контракты.  Цель и прогноз – более 2 миллионов долларов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В крупном городе Объединённых Арабских Эмиратов – Дубае – проходит одна  из самых масштабных продуктовых выставок в мире. Беларусь представляют 25 предприятий.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе Toyota по касательной задела BMW и врезалась в Ford, один человек погиб, двое попали в больницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by