Ко Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил во Дворце Республики прошел концерт

Источник материала: ОНТ

Празднования, по традиции, начинаются накануне. Во Дворце Республики собрались военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также военные атташе.

В нашей стране 23 февраля не только самый мужественный праздник, но ещё и день Вооруженных Сил. Этот день объединяет поколения белорусов, которые остаются верны воинскому долгу и своему Отечеству.

Со сцены Дворца Республики гостей поздравили артисты белорусской эстрады: народный ансамбль «Сябры», «Харошки», группа «Аура», Александр Солодуха, Гюнешь и другие. Кроме того, на праздничном концерте выступили оркестр и ансамбль Вооруженных Сил.

Масштабные памятные митинги проходят и в регионах. В Гомеле местом встречи ветеранов войны, студентов, школьников и представителей общественных организаций стала Аллея Героев. В знак благодарности воинам, которые ценой собственной жизни завоевали Великую Победу, участники возложили цветы к скульптуре солдата. Память павших почтили минутой молчания.

На Аллее похоронены 135 защитников Отечества, которые погибли во время обороны и освобождения областного центра. На стелах у мемориального комплекса увековечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

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