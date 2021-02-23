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Что означают линии на запястье. Узнайте о себе больше!

23.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что означают линии на запястье. Узнайте о себе больше!

Линии на запястье могут о многом рассказать. Первая линия говорит о здоровье организма. Заметная прямая линия свидетельствует о хорошем здоровье и указывает на долгую жизнь. Трещинки на первой линии появляются, когда человек переживает сложности в жизни. 



Вторая линия указывает на успехи в жизни. Прямая и выраженная линия показывает, что ваши достижения и успехи вас полностью устраивают.  Трещинки на линии указывают на возможные сложности с финансами. 


Третью линию на многих запястьях рассмотреть сложно. Однако, если есть непрерывная третья линия, это указывает на то, что вы оказываете большое влияние на людей. 


Четвертую линию заметить бывает ещё сложнее. Но если она непрерывная, это говорит о том, что вы хорошо контролируете свою жизнь и легко добиваетесь положительных изменений. 



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Линии на запястье могут о многом рассказать. Первая линия говорит о здоровье организма. Заметная прямая линия свидетельствует о хорошем здоровье и указывает на...
 
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