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В Беларуси отмечают День защитников Отечества и Вооружённых Сил

23.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси отмечают День защитников Отечества и Вооружённых Сил

Сила, доблесть и честь! В Беларуси отмечают День защитников Отечества и Вооружённых Сил.

Поздравление ветеранам, сегодняшним военнослужащим и всем согражданам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что в стране создана профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора. Она надежный щит государства.

«Каждый год в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей, настоящих патриотов, которые верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших за свободу народа. Пусть доблесть и отвага героев Великой Отечественной войны, мужество и стойкость воинов-интернационалистов служат примером для всех, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг», – отметил Президент.

Фото: «Белпочта»

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Сила, доблесть и честь! В Беларуси отмечают День защитников Отечества и Вооружённых Сил. Поздравление ветеранам, сегодняшним военнослужащим и всем согражданам...
 
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