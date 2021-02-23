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Поставки белорусских нефтепродуктов через порты РФ начнутся в марте

23.02.2021 10:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Начало поставок белорусских нефтепродуктов через морские порты России ожидается в марте текущего года.

Об этом передает angi со ссылкой на сообщение статс-секретаря — заместителя министра транспорта Дмитрия Зверева.

«Март у нас заявлен и обозначен в распоряжении правительства РФ и уже подписанном соглашении. Март — грузы пойдут», - заверил Зверев.

«Сейчас идет обсуждение «Петербургского нефтяного терминала», знаю, что Усть-Луга обсуждает вопрос с оператором, назначенным оператором железнодорожным «Атлантом», и, соответственно с «Белорусской нефтяной компанией», «Новой нефтяной компанией» как представителями грузоотправителя».

Соглашение между РФ и РБ о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах предусматривает перевалку более 9,8 млн т мазута, бензина и масла в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах.

 
 
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Начало поставок белорусских нефтепродуктов через морские порты России ожидается в марте текущего года.
 
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