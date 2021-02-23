Эксперты: в Беларуси идёт тотальная зачистка страны от нелояльных

попросила э кспертов прокомментировать эту ситуацию. МВД признало, что только 16 февраля было проведено более 90 обысков. Молодым журналисткам, которые вели стрим с «Площади перемен», суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Бизнесмены с ужасом ждут (некоторые уже дождались), когда их придут «вырезать каленым железом». Газета «Белорусы и рынок»кспертов прокомментировать эту ситуацию.

Философ и методолог Владимир МАЦКЕВИЧ:

— Зачистки — это по-своему эффективная мера, потому что они изолируют активистов: кого-то в тюрьму, кого-то в эмиграцию. Они сеют страх, взаимные подозрения в обществе и ломают остатки фундамента, на котором держится гражданское общество.





Другое дело, что у властей сегодня совершенно нет представления о том, как управлять страной. Поэтому, если они смогут своими действиями задушить все сопротивление, то дальше только дело времени, за которое доведут страну до полного банкротства. Государственные институты и так уже все разрушены, дальше будет полное разрушение экономики и всего остального.





Кредит от России нашей экономике не поможет. Любые деньги, которые получат люди, не знающие, что с ними делать, будут потрачены впустую. О программах оздоровления и развития экономики власти даже не думают. Поэтому, сколько бы денег ни получил Лукашенко, это лишь временная поддержка.





Такая агония, состояние раз­вала может тянуться долго. До чего можно довести страну, показывают примеры Северной Кореи или Кубы. Предела деградации не существует. Так деградировало Приднестровье, поддерживаемое российскими войсками, так деградирует Донбасс.





Что делать протестующим? Ничего. Протест — это апелляция к властям. Мы протестуем и чего-то от них требуем. От них уже ничего не надо требовать и ожидать. Нужна политическая воля.





Пока у нас есть только Тихановская. Только она имеет мандат на то, чтобы возглавить политический центр с политической волей. Но то, что у нее в окружении, это не идет ни в какие ворота. Я предложил Латушко и Тихановской свою дорожную карту и продолжаю это делать, пользуясь возможностями платформы «Сход».

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь ЛЕЩЕНЯ:

— Шестое Всебелорусское народное собрание — это не просто психотерапия для одного человека и частично для номенклатуры. Это попытка перезагрузить ситуацию, подвести черту под всем, что связано с избирательной кампанией и с событиями, которые происходили с 9 августа.





Начался Год (народного) единства с А. Г. Лукашенко. EcooM в качестве подарка к ВНС нарисовал народную поддержку — 66,5 %. Все, кто мог, должны были одуматься, покаяться, признать 80 % поддержки хозяина Дворца Независимости 9 августа. И уж затем вполне могут нижайше просить о диалоге. Именно эту логику по замыслу организаторов мероприятия должны были проиллюстрировать выступления на ВНС Канопацкой и Воскресенского.





И бывшая участница президентских выборов, и бывший представитель самого опасного для Лукашенко в ходе избирательной кампании конкурента признали победу хозяина Дворца Независимости, а также внешние силы как организаторов протестов.





Сильные ассоциации с 17-м съез­дом ВКП (б) вызвало выражение «слет победителей». Значит, по ощущению на дворе пока все-таки 1934 год, и до 1937-го власти предстоит еще проделать определенный путь.





А логика в отношении несогласных проста. ВСЁ! После 12 февраля никаких массовых акций быть не может! Все, кто выходит на шествия, это только враги и иностранные агенты. Отрезвят их изменения в законодательстве, заточенные на борьбу с инакомыслием. И здесь не обойтись без «прополки» политических партий и уже традиционного запрета на регистрацию любых непровластных ОО.





А чтобы повадно не было, надо поставить на место журналистов и правозащитников. Вырезать неугодный бизнес. Разработать предложения об ухудшении условий работы ИП как неблагонадежного класса. Это у грандов мировой экономики малый бизнес — одна из опор успешного развития, а мы пойдем путем сталинской индустриализации!





ВНС не оставило сомнений в том, что ранее 2025 года президентские выборы не планируются. А там, глядишь, стерпится — слюбится. Это, как в старину — когда замуж по принуждению выдавали. А потом уже «любимой» не вырваться!





Для политико-финансовой поддержки на международной арене есть Россия, у которой очень кстати с 2014 года заморожено большинство направлений взаимодействия с Европейским союзом. А уж как кстати обострение ситуации вокруг Навального с учетом предстоящих выборов в Государственную думу!





Есть Китай. Ведь мы не можем «закрыть Китаю единственный путь в Европу и эту форточку через Беларусь». Правда, в проекте «Один пояс — один путь» белорусское направление скорее является одним из нескольких. А Китай нестабильных направлений не любит.





Получится ли у действующей власти такая перезагрузка? Знаете, вполне может получиться, если лидеры несогласных:





– будут концентрироваться преимущественно на поиске триггеров для уличных акций, цена участия в которых неизмеримо возросла, и жить атмосферой и настроениями прошлого августа;





– будут возлагать все надежды на взаимодополняемый эффект уличных шествий, экономических санкций и деградирующей экономики.





Сохранению и усилению позиций действующей власти способствуют не только те, кто называет себя ее сторонниками (по различным опросам Chatham House — от 28 до 18 % населения). Этому способствуют и те, кому все равно, и те, кто не в восторге от действующей власти, но не видит понятных альтернативных планов развития страны.





В условиях заморозки общественно-­политической жизни нужно находить возможности для разъяснительной работы с людьми: соответствующие пуб­ликации, участие в неполитических инициативах, в том числе тех, которые подразумевают контакты с представителями власти. Нужно находить возможности для диалога внутри общества.





И самое главное — альтернативные и рассчитанные не только на специалистов программы развития. Повторюсь, нужно формировать свою повестку дня и делать ее доминирующей в обществе.





Руководитель аналитического центра «Стратегия» Валерий КАРБАЛЕВИЧ:





— Идет тотальная зачистка всего общественно-политического пространства от людей, нелояльных к власти. Я бы не связывал это с ВНС, потому что репрессии были и до и после собрания. Просто сейчас дошла очередь до журналистов и правозащитников. Думаю, для людей в этих сферах закручивание гаек продолжится. Кроме того, будут затронуты и другие сектора общества. Их тоже будут зачищать.





На ВНС Лукашенко открыто объявил войну бизнесу и объяснил, почему он так делает. В ходе массовых протестов бизнес проявил нелояльность к существующему режиму и к самому Лукашенко, поэтому их будут сейчас зачищать радикально. Этим, кстати, объясняется и то, почему в Беларуси не проводятся рыночные реформы. Хозяева и работники независимых частных предприятий могут иметь свою позицию, которая совершенно не совпадает с позициями властей. Поэтому власти всячески препятствуют появлению и расширению рыночного сектора.





Нельзя сказать, что зачистки не работают. Протест фактически подавлен. Сегодня мы можем говорить лишь о локальных флешмобах в районах и за городом. Насколько эти меры могут вообще нейтрализовать уличный протест — ответить на этот вопрос сегодня не сможет никто.





Действия властей, конечно, негативно влияют на экономику Беларуси. Но сегодня экономика отошла на второй план. Ради удержания власти Александр Лукашенко готов платить любую цену, даже если это приведет к серьезным ухудшениям в социальной и общественной сферах.





Выйдут ли люди на улицу, если значительно ухудшится их экономическое положение?

Такое развитие событий возможно, но не обязательно. Гарантий нет. К тому же Лукашенко надеется, что ему поможет Россия. Он поедет в Москву, получит 3,5 млрд долларов, а значит, в краткосрочной перспективе ему беспокоиться не о чем.



