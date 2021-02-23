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Ребенок упал в глубокий колодец в Лепеле

23.02.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники МЧС достали из колодца в Лепеле 10-летнего ребенка. Смотрите на видео кадры, снятые спасателями.

Инцидент в районном центре произошел накануне вечером. На место прибыли спасатели поста №11 Лепельского райотдела по ЧС.

Пожарные спустили в трехметровый колодец лестницу и достали оттуда мальчика. Ему, к счастью, госпитализация не понадобилась.
 
 
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Сотрудники МЧС достали из колодца в Лепеле 10-летнего ребенка. Смотрите на видео кадры, снятые спасателями.
 
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