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Ребенок упал в глубокий колодец в Лепеле
Источник материала: Партизан
Сотрудники МЧС достали из колодца в Лепеле 10-летнего ребенка. Смотрите на видео кадры, снятые спасателями.
Инцидент в районном центре произошел накануне вечером. На место прибыли спасатели поста №11 Лепельского райотдела по ЧС.
Пожарные спустили в трехметровый колодец лестницу и достали оттуда мальчика. Ему, к счастью, госпитализация не понадобилась.
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Сотрудники МЧС достали из колодца в Лепеле 10-летнего ребенка. Смотрите на видео кадры, снятые спасателями.
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