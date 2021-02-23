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"Белнефтехим" дерет три шкуры: в Беларуси снова подорожал бензин

23.02.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин с 23 февраля увеличились на 1 копейку, сообшает пресс-служба концерна "Белнефтехим".



В пресс-службе называют это "ценовой стратегией по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты" с учётом роста мировых котировок нефти. 

В честь Дня защитников Отечества 1 литр бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 рубль 74 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 84 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 6 копеек, дизельное топливо — 1 рубль 84 копейки.

С начала года топливо дорожает уже в четвёртый раз. Предыдущее повышение цен было 16 февраля — неделю назад. Каждый раз цены увеличиваются на 1 копейку.
 
 
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Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин с 23 февраля увеличились на 1 копейку, сообшает пресс-служба концерна "Белнефтехим".
 
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