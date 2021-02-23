Тихановская: Сергей был очень удивлен, что я решила идти в президенты Беларуси. Он никогда не думал, что я смогу так поступить

Интервью записали в Литве, трансляция начнется в 18.00. После интервью главный редактор издания Алеся Бацман записала блиц с Тихановской, во время которого она рассказала, почему интервью с Гордоном нужно посмотреть, о своем самом счастливом и самом ужасном дне, о том, как представляет свою встречу с мужем Сергеем Тихановским, который почти год находится под арестом, и том, как он отреагировал на ее решение баллотироваться в президенты, а также о своем стиле и мечте.





– Светлана, скажите, пожалуйста: почему ваше интервью с Дмитрием Гордоном нужно посмотреть?





– Ну хотя бы для того, чтобы посмотреть на Дмитрия Гордона.





– По-женски ответили (смеются)... Были в интервью интересные месседжи, которые вы хотите, чтобы услышали белорусы и весь остальной мир?





– Да. Все, что я говорю, говорю для белорусов: наша борьба сейчас очень важна, мы творим историю, наши поступки, наша борьба важны для последующих поколений. Мы это делаем не столько для себя, сколько для наших детей.





– Скажите: при личном общении Дмитрий Гордон каким оказался?





– Обаятельным, очень милым и проницательным.





– Ваш самый счастливый день какой?





– Ой! Да их очень много... Самый счастливый день? Слушайте, я женщина – день рождения моих детей.





– А какой самый ужасный день?





– Три дня.





– Расскажите.





– Это три дня после [президентских] выборов [которые состоялись 9 августа 2020 года], когда белорусы подвергались жесточайшим пыткам и насилию со стороны силовиков в тюрьмах Беларуси.





– Что вы тогда чувствовали?





– Колоссальный ужас и непонимание: неужели это все происходит в моей родной стране, в моей любимой, дорогой Беларуси?





– Вы к этому не были готовы?





– Абсолютно нет.





– Вы ненавидите Александра Лукашенко?





– Не думаю, что я способна на такие чувства, как ненависть. Но я очень разочарована тем, что человек, который говорит "любимую не отдадим", эту любимую насилует, избивает и унижает.





– Наверняка вы пытались себе представить, прокрутить в голове – когда вы встретите вашего мужа Сергея, какие слова вы ему скажете?





– Слова любви. Как сильно мы по нему скучали, как он для нас важен. Хотя он и так это знает... Просто такие слова нельзя откладывать на потом, надо каждый день напоминать, говорить.









Сергей Тихановский. Фото: stranadlyazhizni / Instagram





– Вы сказали, что ваш сын, которому 10 лет, понимает, что происходит, понимает, почему папа в тюрьме, что белорусов в его родной стране бьют, унижают... А как он называет Лукашенко, когда вы между собой общаетесь?





– Есть у него слово, но я не буду его произносить. Это еще ребенок, не стоит. [Пусть будет] бывший президент.





– Были ли ситуации, когда вы допустили ошибки? Если да, что это были за ошибки?





– Знаете, наверное, я допустила ошибку, когда не удосужилась узнать, выяснить, научиться, как общаться с силовиками, как противодействовать их прессингу, и просто заранее не озаботилась, что такая ситуация может быть.





– То, что вы тогда [в августе] уехали из страны, – это была ошибка?





– Я не могу сказать, что это ошибка... Зная их методы работы, думаю, все могло сложиться по-другому.





– Когда Сергея бросили в тюрьму, вы решили идти на выборы и вас зарегистрировали. Какая у него была реакция?





– Он был очень удивлен. Он никогда не думал, что я смогу так поступить, хотя у меня даже сомнений не было, что я это сделаю для него. Наверное, у нас так было в семье, что я была "за мужем", он был главным. Может быть, таких смелых поступков я никогда не совершала.





– Он был удивлен, что вы вообще на это способны? Он не ожидал?





– Он не ожидал, не ждал, и конечно же, было чувство гордости.





– Насколько я понимаю, он очень сильный, волевой и достаточно жесткий человек, лидер. Он вас как-то похвалил?





– "Похвалил" звучит не очень... Он сказал мне очень много теплых слов: как сильно меня любит, что он мной гордится, что я сделала правильный шаг.





– Когда вы были в ЦИК [10 августа 2020 года] и с вами вели беседы [правоохранители], после которых вы вынуждены были покинуть Беларусь, правда ли, что у вас был телефонный разговор с Сергеем и он вам сказал: "Не сдавайся"?





– Да, [он сказал]: "Не сдавайся, борись".





– А что он вам еще сказал (он же понимал угрозу и для своей жизни, и для вашей жизни)?





– Он сказал (это тогда разлетелось): "Будь жестче". Я не могла задавать вопросов, что он имел в виду, но он же знает, какой я человек, что я очень мягкая, что я всех всегда оправдываю и пытаюсь понять. Он сказал: "Будь жестче в риторике, не вуалируй чьи-то слова или чьи-то поступки, говори так, как есть".





– У вас сейчас есть стилист или вы сами подбираете одежду?





– Есть.





– Как зовут?





– Татьяна.





– Она местная или приехала с вами из Беларуси?





– Как это ни парадоксально, но сейчас, называя человека, который имеет ко мне отношение, я могу этого человека подставить.





– Окей, не будем этого делать. Что вы скажете президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, когда вы с ним встретитесь?





– Расскажу шутку (улыбается). Понятно, что он уже на серьезной должности, очень многое сделал для Украины, он делает все, что может...





– Давайте закончим на позитиве. Какая у вас есть мечта?





– Мечты могут меняться, но сейчас мечта – чтобы Лукашенко ушел, чтобы все были выпущены из тюрьмы, чтобы прошли новые выборы и мы стали строить новую Беларусь все вместе.





– Я вам желаю, чтобы эта мечта сбылась как можно раньше.





– Спасибо большое!





– Спасибо!



