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Олег Дулуб: "Крумкачы" должны выступать в высшей лиге. Посмотрим, что скажут международные инстанции

23.02.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер "Крумкачоў" Олег Дулуб считает, что команда должна играть в высшей лиге.





Тем временем федерация окончательно закрыла "Крумкачам" путь в высшую лигу…
Собственно, добавить к тому, что говорил по этому поводу раньше, мне нечего. "Крумкачы" должны выступать в высшей лиге. Ну а какое принято решение, всем известно. Посмотрим, что по этому поводу скажут международные инстанции, — цитирует Дулуба пресс-служба "воронов".
 
 
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Главный тренер "Крумкачоў" Олег Дулуб считает, что команда должна играть в высшей лиге.
 
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