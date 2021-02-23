Маск обещает скорость интернета Starlink в 300 Мбит/с

Источник материала: Onliner

Интернет-провайдер Starlink удвоит скорость соединения в этом году. Такую информацию сообщил Илон Маск в своем Twitter, отвечая на сообщение одного из пользователей Starlink.

Сейчас скорость соединения варьируется в пределах 50—150 Мбит/с. Пользователь Starlink по имени Энтони поделился результатами замера скорости: пиковое значение было 130 Мбит/с, что можно считать более чем достойным показателем. Маск заявил, что в этом году скорость будет составлять около 300 Мбит/с, а пинг упадет до 20 мс (сейчас в некоторых случаях он превышает 100 мс).

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021

По словам Маска, в этом году покрыта будет «бóльшая часть» планеты, а в конце года покрытие окажется полным. Также он отметил, что спутники лучше всего подходят для мест с умеренной плотностью населения, а где она большая — мобильный интернет окажется лучше.

Пользовательский набор Starlink выглядит так:

What's in the Starlink kit. Cables came hooked up right out of the box. I could have this unpacked and searching for satellites in under a minute if I wanted to! 1. Instructions

2. Dish and accessories

3. Power supply

4. Router pic.twitter.com/5NVL7gLRLG — Anthony Iemole (@SpaceXFan97) February 21, 2021