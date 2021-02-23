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Маск обещает скорость интернета Starlink в 300 Мбит/с
Источник материала: Onliner
Интернет-провайдер Starlink удвоит скорость соединения в этом году. Такую информацию сообщил Илон Маск в своем Twitter, отвечая на сообщение одного из пользователей Starlink.
Сейчас скорость соединения варьируется в пределах 50—150 Мбит/с. Пользователь Starlink по имени Энтони поделился результатами замера скорости: пиковое значение было 130 Мбит/с, что можно считать более чем достойным показателем. Маск заявил, что в этом году скорость будет составлять около 300 Мбит/с, а пинг упадет до 20 мс (сейчас в некоторых случаях он превышает 100 мс).
По словам Маска, в этом году покрыта будет «бóльшая часть» планеты, а в конце года покрытие окажется полным. Также он отметил, что спутники лучше всего подходят для мест с умеренной плотностью населения, а где она большая — мобильный интернет окажется лучше.
Пользовательский набор Starlink выглядит так:
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