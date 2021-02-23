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Силовик: «Страх уже настолько велик, что балаклаву приходится надевать также на жену и детей, чтобы не перепутать, кого любить, а кого бить?»

23.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Бывший ОМОНовец оригинально поздравил с 23 февраля своих коллег.

Силовик: «Страх уже настолько велик, что балаклаву приходится надевать также на жену и детей, чтобы не перепутать, кого любить, а кого бить?»

— Не понимаю, почему вы, сотрудники специального подразделения особого назначения, допустили ситуацию до насмешек, ненависти и презрения! — эмоционально обратился к своим бывшим коллегам из Гродненского ОМОНа участник инициативы BYPOL капитан Сергей Макар. — Врачи не хотят ОМОН лечить, учителя не хотят ОМОН учить, повара не хотят ОМОН кормить, таксисты не хотят ОМОН возить, девушки не хотят с ОМОНом дружить.

Разве в этом негативе вы находите смысл деятельности специального подразделения особого назначения? Вы заблуждаетесь!

Сергей Макар рассказал, что сам служил в ОМОНе семь лет и гордился своей службой и дружбой с коллегами. Признался, что за время работы превышения пределов физической силы и боевых приемов борьбы им лично допущено не было.

— Люди уважали меня, и я уважал людей. А что я вижу сегодня? Где лучшие из лучших на защите закона? Где единение спецподразделений? И где братство спецназа, когда оно нужно для справедливости и лучшего, а не худшего будущего?

Вы способны осознать, насколько это отвратительно — прятаться в своем городе Гродно от людей, прикрываясь балаклавой. Или страх уже настолько велик и ужасен, что балаклаву приходится надевать также на жену и детей, чтобы не перепутать, кого любить, а кого бить? — отметил капитан.  

Он напомнил, как и самих ОМОНовцев заставляли участвовать в досрочном голосовании, и дал оценку происходящему.

— Вы знаете лучше меня об обмане при голосовании и вбросах с урнами и бюллетенями. Вы прекрасно помните, как вас всегда гнали голосовать досрочно, чтобы набрать процент явки. Вы сами знаете, что выборов нет и не было.

То, что происходит сейчас во власти, или в системе, называется коррупционная истерия. Это когда коррумпированный чиновник оправдывает противоправные действия другого коррумпированного чиновника в ущерб государственным интересам, — считает силовик.  

С сожалением он рассказывает о том, каким было братство бойцов раньше, и призывает восстановить честь ОМОНа.

— Я хочу, чтобы люди снова уважали ОМОН, как это было во времена его становления в 1995-1999 годы.

Я призываю вас немедленно изменить ситуацию, вернитесь к людям. Для этого еще есть время. Не спешите выполнять преступные приказы, —  поступят другие.

Всегда можно найти способ обойти любой незаконный приказ. Перестаньте творить беспредел и дубасить людей. Найдите, в конце концов, применение своей силушке богатырской в защите законности и справедливости! — просит силовик и предлагает коллег обращаться за помощью в BYPOL и к себе лично. — Помните, что вы не одни. И с той стороны, и с этой — мы люди прежде всего.

 
Теги: Гродно
 
 
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