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НАСА показало кадры посадки марсохода на поверхность Красной планеты
Источник материала: Навiны
Американское космическое агентство опубликовало первые видеокадры посадки марсохода на поверхность Красной планеты.
Операция была осуществлена на прошлой неделе: роботизированный аппарат Perseverance («Настойчивость») вошел в атмосферу Марса и
Космическая платформа, спустившая «джип» на троссах с высоты около двух метров, была буквально увешана видео- и фотоаппаратурой: запечатлеть посадку должны были сразу семь камер.
Практически сразу после посадки ровер начал передавать на Землю фотографии поверхности Марса и другие данные.
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Американское космическое агентство опубликовало первые видеокадры посадки марсохода на поверхность Красной планеты.
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