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НАСА показало кадры посадки марсохода на поверхность Красной планеты

23.02.2021 10:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американское космическое агентство опубликовало первые видеокадры посадки марсохода на поверхность Красной планеты.

НАСА показало кадры посадки марсохода на поверхность Красной планеты

Операция была осуществлена на прошлой неделе: роботизированный аппарат Perseverance («Настойчивость») вошел в атмосферу Марса и совершил посадку на дне высохшего древнего озера.

Космическая платформа, спустившая «джип» на троссах с высоты около двух метров, была буквально увешана видео- и фотоаппаратурой: запечатлеть посадку должны были сразу семь камер.

Практически сразу после посадки ровер начал передавать на Землю фотографии поверхности Марса и другие данные.

 
 
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Американское космическое агентство опубликовало первые видеокадры посадки марсохода на поверхность Красной планеты.
 
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