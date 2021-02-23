Еще два месяца в СИЗО: фигурантам дела «Пресс-клуба» продлили срок содержания под стражей

Фигурантам дела «Пресс-клуба» на два месяца продлили срок содержания под стражей, сообщила БелаПАН дочь основательницы организации Юлии Слуцкой (на фото) Александра.





По ее словам, до 23 апреля за решеткой останутся ее мама и брат Петр Слуцкий, Алла Шарко, Сергей Ольшевский.

Информации о Ксении Луцкиной у Александры нет, но судя по тому, что она не вышла на свободу, меру пресечения продлили и ей. Адвокат Луцкиной Сергей Зикрацкий отметил, что никаких официальных документов ни он, ни его клиентка не получали.

Александра Слуцкая рассказала, что Петр корреспонденцию получает регулярно, а вот до Юлии Слуцкой доходят два-три письма в неделю. «Хотя я совершенно точно знаю, что ей пишут сотни людей, и сообщают об этом мне. Есть такая история, что даже письма, уже прошедшие цензуру, они раскидывают по другим камерам, якобы ошиблись», — сказала собеседница.

Она сообщила, что у мамы не прекращается кашель, болят глаза. Возможно, из-за того, что в маленькой камере полно табачного дыма — все курят, туда практические не проникает дневной свет, предположила она.

22 декабря 2020 года в офисе «Пресс-клуба» и дома у ряда его сотрудников прошли обыски и осмотры. После этого было задержано шесть человек: Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой), а также Ксения Луцкина — член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, причастность к которому имела Академия «Пресс-клуба».

Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии. 31 декабря Слуцкой, Ольшевскому, Слуцкому и Луцкиной были предъявлены обвинения, Якупова депортировали в Россию без предъявления обвинения. В начале января родственники арестованных перечислили на счет Следственного комитета почти 110 тыс. рублей как обеспечение возмещения возможного ущерба.

Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.