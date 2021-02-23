В Столинском районе Hyundai насмерть сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в агрогородке Большое Малешево Столинского района, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось 22 февраля, в 21.10. Установлено, что 45-летний водитель Hyundai ехал по улице Центральной в направлении деревни Ольгомель и сбил 44-летнего мужчину, который шел в попутном направлении в полосе движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. В областной ГАИ отметили , что мужчина был обозначен световозвращающим элементом (фликер находился на левом рукаве куртки).

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).