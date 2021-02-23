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В Столинском районе Hyundai насмерть сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в агрогородке Большое Малешево Столинского района, сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 22 февраля, в 21.10. Установлено, что 45-летний водитель Hyundai ехал по улице Центральной в направлении деревни Ольгомель и сбил 44-летнего мужчину, который шел в попутном направлении в полосе движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. В областной ГАИ
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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