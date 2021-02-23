Организаторов кинопремии «Золотой глобус» обвинили в коррупции

Источник материала: Tut.by

Los Angeles Times выпустила расследование о финансовых схемах Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает премию «Золотой глобус». Как пишет газета, размеры гонораров ее членов, скорее всего, противоречат законодательству США.



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По данным издания, 87 участников HFPA получают слишком крупные выплаты по меркам некоммерческой организации, которой является Ассоциация. За текущий финансовый год, который закончится в июне 2021 года, HFPA выделила своим членам 2,15 млн долларов. Согласно отчетам, в январе более 20 человек получили 3465 долларов за просмотр иностранных фильмов; кроме того, члены комитета по командировкам ежемесячно зарабатывают 2310 долларов, члены архивного комитета — 2200 долларов, члены комитета фестиваля — 1100 долларов, а члены исторического комитета — 1000 долларов.

В статье также упоминаются модераторы пресс-конференций — они зарабатывают 1200 долларов каждый месяц. А публикации на веб-сайте в сумме принесли участникам 585 000 долларов в прошлом финансовом году.

Кроме того, HFPA щедро платит тем, кто входит в совет директоров. Пять его членов получили от 63 433 до 135 957 в налоговом году, который закончился в 30 июня 2019 года. За этот же период главы совета директоров заработали от 22915 до 78079 долларов.

Эксперты, которых цитирует газета, назвали эти суммы «необычными» для организации, освобожденной от уплаты налогов. Инсайдеры отмечают, что гонорары членов HFPA стали расти около 10 лет назад, когда рынок журналистики начал переживать экономический спад.

Los Angeles Times также пишет, что на попадание в номинанты на «Глобус» часто влияют теплые отношения с HFPA. В качестве примера газета приводит сериал «Эмили в Париже», который после множества негативных отзывов в прессе получил две номинации, включая «Лучший комедийный сериал». По данным издания, в прошлом году Paramount TV пригласила членов HFPA на съемки во Францию и поселила их в дорогих отелях. «К нам относились как к королям и королевам», — вспоминает один из собеседников.

В разговоре с Variety источник, близкий к HFPA, предположил , что ее члены получают бонусы за услуги, которые выходят за рамки их полномочий. Он считает, что в этом случае они могут действовать как наемные сотрудники.

Это уже не первый скандал, связанный с HFPA. В прошлом году норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала в суд на организаторов «Золотого глобуса» за отказ принять ее в состав Ассоциации. Она описала HFPA как картель, который монополизирует доступ к пресс-мероприятиям и уклоняется от уплаты налогов. В ноябре суд отклонил иск журналистки.

78-я церемония вручения «Золотого глобуса» состоится 1 марта.