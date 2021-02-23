|
Дерзкое ограбление: семейство свиней напало на мусорный бак
Источник материала: Tut.by
Семейство диких свиней застали в Барселоне за порчей городского имущества: в поисках еды животные атаковали мусорный бак. Один родитель и восемь поросят штурмовали контейнер поздно вечером, делая это не очень-то тихо, благодаря чему местный житель заметил их и снял на видео.
Главный добытчик семьи не только толкал мусорный бак, но умудрился его повалить и подкинуть, после чего животные принялись ужинать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семейство диких свиней застали в Барселоне за порчей городского имущества: в поисках еды животные атаковали мусорный бак.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)