Дерзкое ограбление: семейство свиней напало на мусорный бак

Источник материала: Tut.by

Семейство диких свиней застали в Барселоне за порчей городского имущества: в поисках еды животные атаковали мусорный бак. Один родитель и восемь поросят штурмовали контейнер поздно вечером, делая это не очень-то тихо, благодаря чему местный житель заметил их и снял на видео.

Главный добытчик семьи не только толкал мусорный бак, но умудрился его повалить и подкинуть, после чего животные принялись ужинать.