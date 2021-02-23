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Дерзкое ограбление: семейство свиней напало на мусорный бак

23.02.2021 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семейство диких свиней застали в Барселоне за порчей городского имущества: в поисках еды животные атаковали мусорный бак. Один родитель и восемь поросят штурмовали контейнер поздно вечером, делая это не очень-то тихо, благодаря чему местный житель заметил их и снял на видео.

Главный добытчик семьи не только толкал мусорный бак, но умудрился его повалить и подкинуть, после чего животные принялись ужинать.

 
 
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Семейство диких свиней застали в Барселоне за порчей городского имущества: в поисках еды животные атаковали мусорный бак.
 
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