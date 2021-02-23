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Саша, не дури: о чем Путин не сказал Лукашенко
Источник материала: Партизан
Или, если сказал, то в глубокой тайне
«Очень рад нашей новой личной встрече». «Мы близкие люди». «Инструменты взаимодействия отлажены». «Уровень союзничества подтверждается» - из таких дежурных, ритуальных и лишенных оригинальной смысловой нагрузки фраз в основном состояла та часть сочинской встречи Путина и Лукашенко, с которой ознакомили широкую публику. И это, наверное, правильно. Большая международная политика и дипломатия на самом высоком уровне «любят тишину». Но в то же самое время и то, и другое немыслимо без откровенности и разговора без обиняков. Мы пока не знаем, что именно лидеры России и Белоруссии обсуждали в ходе закрытой части своего рандеву. Но зато, отталкиваясь от национальных интересов двух стран, мы очень четко можем предположить, что именно они должны были обсудить: плановый, производимый не под давлением оппозиции и Запада, но при этом достаточно скорый отход Лукашенко от власти в Минске,
Не люблю повторяться, но иногда надо действовать через «не люблю». Наломав за последние месяцы безумное количество самых разнообразных дров, Лукашенко доказал, что по крайней мере он не является политическим братом-близнецом Януковича. В отличие от Киева семилетней давности, майдан в Минске не произошел. Беларусь не превратилась в политический протекторат Варшавы и всего коллективного Запада. Вместо в стране произошла определенная политическая стабилизация. Такое развитие событие отвечает и интересам Лукашенко, и интересам России. Но сразу за этой точкой пересечения интересов следует их развилка.
Интересы России требуют проведения в Беларуси «операции Ельцин»: замены исчерпавшего свой ресурс высшего политического лидера на свежую фигуру из той же системы власти по типу той переменки, которая состоялась в Кремле 31 декабря 1999 года. Конечно, согласно задумке России, аналогичное по своей сути событие должно произойти в Беларуси без всякого намека на внезапность, плавно и постепенно. Москва не скрывает своей поддержки конституционной реформы в Беларуси, за которой последует «переконфигурация власти» - читай, уход Лукашенко. Но вот читает ли Александр Григорьевич ту же самую «книгу», что и Москва? То, как Лукашенко описывает детали пресловутой конституционной реформы, явно указывает на то, что нет.
Если попытаться расшифровать туманные обещания батьки, то получается: реальные политические изменения в Минске могут начать происходить то ли в 2022 году, то ли и вовсе в 2023 году. Лукашенко пытается «замылить» свой уход: превратить конституционную реформу в конституционную фикцию.
Единстаенным человеком, который может сказать ему, что Россию это не устраивает и не устроит, является Путин. Может сказать — но вот скажет ли? Зная кремлевские реалии, я вынужден написать: скорее всего, нет. ВВП известен своей любовью к принципу стабильности кадров. Президент РФ предпочитает работать с теми людьми, чьи достоинства и недостатки он хорошо знает. Путин не любит поддаваться давлению Запада, а Лукашенко точно находится сейчас под мощным подобным давлением. Наконец, несмотря на всю американскую и европейскую риторику о свойственном ВВП «империализме», реальный Владимир Владимирович обычно очень бережно и уважительно относится к своим иностранным партнерам.
Короче, требовать ухода Лукашенко означает для Путина «наступить на горло» всем своим неформальным правилам и нормам. Но, как я уже написал выше, в отдельных случаях следует переступать через любые свои «не хочу» и «не люблю». В политическом плане минский батька — это все равно уже «порченный товар». Вести с Лукашенко дела в расчете на то, что он останется вечным президентом своей страны — закладывать мину под фундамент российского-белорусского сотрудничества. Люди — и даже не президенты — не вечны. Уход Лукашенко из власти — все равно вопрос времени. Или, точнее, так. Вопрос заключается в том, когда и каким образом это произойдет: увидим ли мы передачу эстафетной палочки или медленную агонию и деградацию системы власти в Минске, за которой последует лавинообразный обвал.
Я убежден, что, с точки зрения интересов России, первое предпочтительно. Транзит власти в Москве — это тоже лишь вопрос времени. И было бы лучше, если бы нашему транзиту власти предшествовала пересменка в Минске. Путин должен оставить в наследство своему сменщику в том числе стабильное состояние российско-белорусских отношений. А пока у власти в соседней стране Лукашенко с его способностью сегодня говорить одно, завтра другое, послезавтра третье, это немыслимо. А значит на ВВП сейчас лежит тяжелая обязанность — найти деликатную и убедительную форму сказать своему сочинскому гостю: извини, Александр Григорьевич, но тебе пора дать дорогу молодым.
Россия является основным экономическим спонсором соседней страны. Если бы не деньги наших налогоплательщиков, то ни о каком белорусском экономическом чуде не могло бы быть и речи. Мы имеем право рассчитывать на дивиденды от своих инвестиций — дивиденды в виде сохранения стратегического партнерства Москвы и Минска на протяжении жизни не только нынешних, но и следующих поколений. В долгосрочном плане сохранение Лукашенко у власти является угрозой для этих инвестиций. Угрозой, которую нельзя игнорировать. Вот какая картина скрывается за улыбками двух лидеров в Сочи. Ну а том, состоялся ли там — например, во время лыжной прогулки - тот самый «неудобный разговор» мы узнаем сильно позже, если вообще, конечно, узнаем.
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Или, если сказал, то в глубокой тайне
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