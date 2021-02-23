Кто будет выключать свет? В магазинах Bigzz продолжается распродажа

Источник материала: Onliner Сегодня из пяти магазинов сети Bigzz, указанных на сайте компании, работают три. На прошлой неделе закрылся магазин на Логойском тракте, тогда была объявлена распродажа — скидки до 50% почти на весь ассортимент продукции. А как дела у оставшихся магазинов? Спойлер: для тех, кто не успел купить носки на акции, выпал второй шанс.

Последние три магазина торговой сети Bigzz распродают остатки продукции. С чем это связано, можно догадываться. Раньше одной из версий был «переезд». Сеть продолжает хранить молчание и не дает комментариев.

Скидки до 50% во всех магазинах, «черные пятницы» отдыхают. На некоторых зданиях уже сняли логотип и название. На момент написания статьи рассчитаться с помощью банковских карт было невозможно, персонал объяснял это программным сбоем у самой компании. Поэтому, если надумаете затариться, — возьмите наличку.

Супермаркет на Логойском тракте

«Сметают все». Bigzz на Логойском тракте объявил распродажу в связи с закрытием





Начнем с «ночника» на Логойском тракте, там, как и обещали, двери магазина закрыли на неопределенный срок с 18 февраля. Изнутри светятся рекламные баннеры и автоматы с игрушками, которые вряд ли будут прибыльными в этом месяце. На парковке стало чуть свободнее, а на фасаде все так же красуется вывеска «24/7», что может запутать некоторых граждан.

Гипермаркет в Expobel

Совсем рядом находится первый гипермаркет в Беларуси. Он прощается/переезжают/закрывается по той же схеме — распродажа со скидкой 50% на все товары, кроме алкоголя и табачных изделий. Но гипер раскупить так быстро, как это произошло с младшим братом, не получится чисто из-за объемов.

Вместо огромной светящейся вывески осталось только очертание из грязи и пыли, которое смоется первым весенним дождем.





Полки возле касс пусты практически полностью, как только дело дойдет до конца, их разберут и сложат возле инфоцентра. Там нам рассказали, что о судьбе сети персоналу стало известно только в прошлый четверг.

— Нас увольняют, всех на улицу, мы до последнего момента не знали и ничего не можем сделать. Почти весь акционный товар вывели (с желтыми ценниками), а остального осталось очень мало. Пока все не продадим, не закроемся, конкретной даты нам не называют, поэтому работаем в штатном режиме.













Если раньше при выборе колбасы покупатели интересовались: «Вкусная?», «Из мяса?», «Свежая?», то теперь только один вопрос, причем для всего: «Это тоже со скидкой?» Ответ написан на каждой полке, прямо на уровне глаз, но нужно же проверить, мало ли — пранк.

Здесь же в зале проходит и сортировка брака персоналом, многие не могут вспомнить, где какие коробки. Рядом фрукты, кстати, на мандарины сомнительной свежести скидка всего 30%, а не 50%, как на остальные продукты.











Благодаря полкам можно понять, какое предпочтение у жителей района в выборе домашних питомцев: кошачий корм раскупили быстрее собачьего. Девушки в дорогих шубах немного диссонируют с обстановкой.

Вообще, здесь берут много порошка, муки, воды и, конечно же, туалетной бумаги. Помимо этого, здесь можно купить рыбу (да-да, часть холодильников все еще работает). Некоторые люди обсуждают распродажу, мол, в Bigzz и так цены всегда были завышены.

Супермаркет в Palazzo





Тут вывеску с фасада еще не сняли, но внутри, увы, финальная распродажа. Если вы давно хотели попробовать на вкус мраморную говядину или устрицы, то сейчас эти продукты еще можно урвать со скидкой.

























Очередей здесь нет вообще, как и части товаров, например, конфет, молочной продукции, майонеза и большей части овощей и фруктов.

— Распродажа из-за закрытия, пока не знаем, будут увольнять или нет, вроде переходим под другого собственника, но кто это, пока не знаем, — рассказала сотрудница магазина.









Удивляют запасы чая, его, кажется, закупали на месяц вперед, так как полки с ним очень хорошо держатся по сравнению с остальными.

«Ночник» на Кальварийской















Заметное отличие здесь — очереди, на таких маленьких площадях виден каждый покупатель. В основном это люди пенсионного возраста, и берут они продукты первой необходимости: макароны, муку, туалетную бумагу, тушенку, крупы, рыбу и мясо.

Холодильники работают только на рыбу, как и аквариум, дающий кислород последним обитателям. Колбаса в штучном виде, но все еще есть.

— Магазин закрывается, когда последний день, не знаем, пока не продадим, — отвечает сотрудница магазина и предлагает женщине купить пару энергосберегающих лампочек.













— Пускай бы сгорел! — стоя в очереди, глаголет старушка, узнав о неработающем терминале.

И сгорел же. Буквально за две недели.

Супермаркет на Дзержинского

И вот финал: выключенный свет, тележки, собранные в одно целое, и злой сторож — единственный человек в коридоре. Точнее, это охранник, и он, как положено, запрещает фотографировать.















