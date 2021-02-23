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В сети появились рендеры и характеристики Google Pixel 5a

23.02.2021 11:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В следующем квартале компания Google собирается представить новый среднебюджетный смартфон Google Pixel 5a. Аналитик Стив Хеммерстоффер показал, как будет выглядеть будущий смартфон. Ожидается, что новинку оценят ниже $400 и она пойдет по стопам доступного Pixel 4a 5G.

В смартфоне будет установлена OLED-матрица диагональю 6,2 дюйма с разрешением Full HD+. В верхней части экрана будет вырез под селфи-камеру. Габариты новинки — 156,2×73,2×8,8 мм. Она будет на 2,3 мм выше и немного толще, чем Pixel 4a.

В сети появились рендеры и характеристики Google Pixel 5a

Среди других деталей называют акцентированную контрастным цветом кнопку питания, сканер отпечатков пальцев на задней панели и порт USB-С в нижней части телефона. Он будет использоваться для обычной быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

На задней панели будет квадратный модуль камеры с двумя объективами. Один — ультраширокоугольный.

Смартфон Google Pixel 4a (черный)
11 отзывов
Android, экран 5.8" OLED (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 730G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12.2 Мп, аккумулятор 3140 мАч, 1 SIM
1290 р.
13 предложений
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В следующем квартале компания Google собирается представить новый среднебюджетный смартфон Google Pixel 5a. Аналитик Стив Хеммерстоффер показал, как будет выглядеть...
 
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