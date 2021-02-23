|
В сети появились рендеры и характеристики Google Pixel 5a
Источник материала: Onliner
В следующем квартале компания Google собирается представить новый среднебюджетный смартфон Google Pixel 5a. Аналитик Стив Хеммерстоффер показал, как будет выглядеть будущий смартфон. Ожидается, что новинку оценят ниже $400 и она пойдет по стопам доступного Pixel 4a 5G.
В смартфоне будет установлена OLED-матрица диагональю 6,2 дюйма с разрешением Full HD+. В верхней части экрана будет вырез под селфи-камеру. Габариты новинки — 156,2×73,2×8,8 мм. Она будет на 2,3 мм выше и немного толще, чем Pixel 4a.
Среди других деталей называют акцентированную контрастным цветом кнопку питания, сканер отпечатков пальцев на задней панели и порт USB-С в нижней части телефона. Он будет использоваться для обычной быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
На задней панели будет квадратный модуль камеры с двумя объективами. Один — ультраширокоугольный.
Android, экран 5.8" OLED (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 730G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12.2 Мп, аккумулятор 3140 мАч, 1 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В следующем квартале компания Google собирается представить новый среднебюджетный смартфон Google Pixel 5a. Аналитик Стив Хеммерстоффер показал, как будет выглядеть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)