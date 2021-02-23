В сети появились рендеры и характеристики Google Pixel 5a

Источник материала: Onliner

В следующем квартале компания Google собирается представить новый среднебюджетный смартфон Google Pixel 5a. Аналитик Стив Хеммерстоффер показал, как будет выглядеть будущий смартфон. Ожидается, что новинку оценят ниже $400 и она пойдет по стопам доступного Pixel 4a 5G.

В смартфоне будет установлена OLED-матрица диагональю 6,2 дюйма с разрешением Full HD+. В верхней части экрана будет вырез под селфи-камеру. Габариты новинки — 156,2×73,2×8,8 мм. Она будет на 2,3 мм выше и немного толще, чем Pixel 4a.





Среди других деталей называют акцентированную контрастным цветом кнопку питания, сканер отпечатков пальцев на задней панели и порт USB-С в нижней части телефона. Он будет использоваться для обычной быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

На задней панели будет квадратный модуль камеры с двумя объективами. Один — ультраширокоугольный.