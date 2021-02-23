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Милиция и спасатели ликвидировали рыбное место в Гродно (видео)
Источник материала: Onliner
Вот как это место выглядело вчера.
После публикаций в СМИ от «мониторинга» перешли к более заметным действиям. Вчера во второй половине дня к затону приехали люди с бензопилами и милиция. NewGrodno
Кстати, формально поводом для этой акции стала не забота о рыбе, а беспокойство о безопасности людей. «На протяжении трех последних дней в затоне было очень большое скопление рыбаков. Началось потепление, и вода пошла по льду. Все это могло привести к массовому утоплению. Именно поэтому нами было принято решение распилить в этом месте лед и пустить его по Неману. Вчера до 9 вечера занимались этим», — объяснил порталу NewGrodno ведущий специалист Гродненского ОСВОД Юрий Полещук.
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