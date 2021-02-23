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Милиция и спасатели ликвидировали рыбное место в Гродно (видео)

23.02.2021 11:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера многие поражались энтузиазму гродненских любителей рыбы: толпы людей судорожно черпали плотву и подлещиков из-подо льда на затоне Немана. Госинспекция охраны природы тогда говорила, что «мониторит ситуацию», несколько человек даже были наказаны за «багрение» (просто таскали рыбу за что попало блеснами с тройниками, набивая мешки). Сегодня этого места больше нет: лед разрушили, подобраться к плотно стоящей беззащитной рыбе стало сложнее.

Вот как это место выглядело вчера.

Милиция и спасатели ликвидировали рыбное место в Гродно (видео)

После публикаций в СМИ от «мониторинга» перешли к более заметным действиям. Вчера во второй половине дня к затону приехали люди с бензопилами и милиция. NewGrodno публикует драматическое видео: пока спасатели кромсают лед, некоторые «рыбаки» еще пытаются вытащить из лунок последние крохи.

Кстати, формально поводом для этой акции стала не забота о рыбе, а беспокойство о безопасности людей. «На протяжении трех последних дней в затоне было очень большое скопление рыбаков. Началось потепление, и вода пошла по льду. Все это могло привести к массовому утоплению. Именно поэтому нами было принято решение распилить в этом месте лед и пустить его по Неману. Вчера до 9 вечера занимались этим», — объяснил порталу NewGrodno ведущий специалист Гродненского ОСВОД Юрий Полещук.








 
 
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Вчера многие поражались энтузиазму гродненских любителей рыбы: толпы людей судорожно черпали плотву и подлещиков из-подо льда на затоне Немана. Госинспекция...
 
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