Милиция и спасатели ликвидировали рыбное место в Гродно (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера многие поражались энтузиазму гродненских любителей рыбы: толпы людей судорожно черпали плотву и подлещиков из-подо льда на затоне Немана. Госинспекция охраны природы тогда говорила, что «мониторит ситуацию», несколько человек даже были наказаны за «багрение» (просто таскали рыбу за что попало блеснами с тройниками, набивая мешки). Сегодня этого места больше нет: лед разрушили, подобраться к плотно стоящей беззащитной рыбе стало сложнее.

Вот как это место выглядело вчера.





После публикаций в СМИ от «мониторинга» перешли к более заметным действиям. Вчера во второй половине дня к затону приехали люди с бензопилами и милиция. NewGrodno публикует драматическое видео: пока спасатели кромсают лед, некоторые «рыбаки» еще пытаются вытащить из лунок последние крохи.

Кстати, формально поводом для этой акции стала не забота о рыбе, а беспокойство о безопасности людей. «На протяжении трех последних дней в затоне было очень большое скопление рыбаков. Началось потепление, и вода пошла по льду. Все это могло привести к массовому утоплению. Именно поэтому нами было принято решение распилить в этом месте лед и пустить его по Неману. Вчера до 9 вечера занимались этим», — объяснил порталу NewGrodno ведущий специалист Гродненского ОСВОД Юрий Полещук.















