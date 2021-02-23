На М1 столкнулись два грузовика, пострадал один из водителей

Источник материала: Onliner

На трассе М1 (Брест — Минск — граница России) на территории Борисовского района произошла авария с двумя грузовыми автомобилями. На место выбывали спасатели: в МЧС рассказали, что один из водителей оказался заблокирован в кабине.

По информации МЧС, сообщение о ДТП на 432-м км трассы М1, вблизи деревни Дубовый Лог, поступило вчера в 15:57.

— По прибытии на место дорожно-транспортного происшествия мы увидели, что одно транспортное средство — седельный тягач — находится в кювете. Его водитель не нуждался в помощи спасателей, — рассказывает Андрей Смольский, командир отделения спасателей. — Кабина второго грузовика была сильно деформирована. Заблокированной оказалась нога мужчины, который им управлял. Чтобы максимально оберегающе проводить работы по деблокированию, мы с коллегами держали пострадавшего практически на весу. Было непросто подобраться к конструкциям, зажавшим ногу мужчины, но у нас получилось.











После извлечения пострадавший был передан медикам для оказания помощи.









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