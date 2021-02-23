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Видео: космонавты поздравили с 23 февраля россиян и всю планету
23.02.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили россиян с Днем защитника Отечества с борта МКС.
"С борта Международной космической станции поздравляем с Днем защитника Отечества всех наших сограждан, которые имеют отношение к воинской службе, и тех, кому еще предстоит принять присягу, обучиться военному делу и встать в строй", - обратился к защитникам космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
Его коллега Сергей Рыжиков пожелал всей планете - пусть над ней всегда будет мирное небо. "Здоровья, счастья и уверенности в будущем", - сказал Рыжиков.
А Кудь-Сверчков передал с виртуальные космические рукопожатия.
"23 февраля - это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире. Обнимаем и жмем вам всем руки, друзья", - сказал космонавт.
Слушайте самое космическое поздравление с праздником на Sputnik.
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Чего пожелали космонавты в этот день защитникам отечества? Смотрите на видео. А заодно следите за руками космонавтов, ведь в космосе даже простая передача...
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