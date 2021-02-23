Видео: космонавты поздравили с 23 февраля россиян и всю планету

Источник материала: Sputnik Беларусь

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили россиян с Днем защитника Отечества с борта МКС.

"С борта Международной космической станции поздравляем с Днем защитника Отечества всех наших сограждан, которые имеют отношение к воинской службе, и тех, кому еще предстоит принять присягу, обучиться военному делу и встать в строй", - обратился к защитникам космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Его коллега Сергей Рыжиков пожелал всей планете - пусть над ней всегда будет мирное небо. "Здоровья, счастья и уверенности в будущем", - сказал Рыжиков.

А Кудь-Сверчков передал с виртуальные космические рукопожатия.

"23 февраля - это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире. Обнимаем и жмем вам всем руки, друзья", - сказал космонавт.

Слушайте самое космическое поздравление с праздником на Sputnik.