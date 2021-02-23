ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видео: космонавты поздравили с 23 февраля россиян и всю планету

23.02.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили россиян с Днем защитника Отечества с борта МКС.

"С борта Международной космической станции поздравляем с Днем защитника Отечества всех наших сограждан, которые имеют отношение к воинской службе, и тех, кому еще предстоит принять присягу, обучиться военному делу и встать в строй", - обратился к защитникам космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Его коллега Сергей Рыжиков пожелал всей планете - пусть над ней всегда будет мирное небо. "Здоровья, счастья и уверенности в будущем", - сказал Рыжиков.

YouTube/ Sputnik Беларусь
Подарок на 23 февраля: чего ждут мужчины и что готовят женщины – видео

А Кудь-Сверчков передал с виртуальные космические рукопожатия.

"23 февраля - это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире. Обнимаем и жмем вам всем руки, друзья", - сказал космонавт.

Слушайте самое космическое поздравление с праздником на Sputnik.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чего пожелали космонавты в этот день защитникам отечества? Смотрите на видео. А заодно следите за руками космонавтов, ведь в космосе даже простая передача...
 
Новости дня
Новости разные
 
НАСА опубликовало первые звуки с поверхности Марса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by