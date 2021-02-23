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Принцесса Лимон: новое платье беременной Меган Маркл обсуждают в сети
23.02.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Беременная жена принца Гарри Меган Маркл произвела фурор в сети: поклонники не перестают обсуждать новое, необычное платье экс-актрисы.
В День всех влюбленных экс-актриса и ее принц сообщили миру радостную новость:
Меган Маркл и принц Гарри сняли новое видео для сервиса Spotify, где рассказали о своем детище - Archewell Studio и силе разговорных подкастов.
Но внимание поклонников привлекли не проникновенные слова пары, а внешний вид беременной Маркл. На видео герцогиня появилась в нежно-голубом платье A-силуэта с принтом в виде лимонов. И хотя фасон наряда скрывал положение герцогини, зрители отметили, что это лучшее "беременное" платье Маркл.
"Такое необычное платье"; "Мне нравится, она выглядит как лимонная принцесса"; "Лучший образ Маркл за последнее время"; "И не надо тратиться на дорогущий гардероб, как было в первый раз", - отметили в сети.
Интересно, что на видео Гарри выглядел крайне серьезным и задумчивым, что рассмешило фанатов.
"Принц Гарри, что с лицом?"; "Такое ощущение, что Гарри очень некомфортно"; "Выражение его лица говорит само за себя", - прокомментировали под видео.
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