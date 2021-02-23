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Принцесса Лимон: новое платье беременной Меган Маркл обсуждают в сети

23.02.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Беременная жена принца Гарри Меган Маркл произвела фурор в сети: поклонники не перестают обсуждать новое, необычное платье экс-актрисы.

В День всех влюбленных экс-актриса и ее принц сообщили миру радостную новость: Маркл беременна вторым ребенком. Затем пара окончила свой тест-драйв "Мегзита", токсично ответила королеве и дала скандальное интервью Опре Уинфри. Завершив свои дела, супруги решили впервые показаться на людях.

Меган Маркл и принц Гарри сняли новое видео для сервиса Spotify, где рассказали о своем детище - Archewell Studio и силе разговорных подкастов.

Но внимание поклонников привлекли не проникновенные слова пары, а внешний вид беременной Маркл. На видео герцогиня появилась в нежно-голубом платье A-силуэта с принтом в виде лимонов. И хотя фасон наряда скрывал положение герцогини, зрители отметили, что это лучшее "беременное" платье Маркл.

"Такое необычное платье"; "Мне нравится, она выглядит как лимонная принцесса"; "Лучший образ Маркл за последнее время"; "И не надо тратиться на дорогущий гардероб, как было в первый раз", - отметили в сети.

Интересно, что на видео Гарри выглядел крайне серьезным и задумчивым, что рассмешило фанатов.

"Принц Гарри, что с лицом?"; "Такое ощущение, что Гарри очень некомфортно"; "Выражение его лица говорит само за себя", - прокомментировали под видео.

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Теги: Новости
 
 
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