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Подарок на 23 февраля: чего ждут мужчины и что готовят женщины – видео
23.02.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Что подарить на
Большинство женщин предпочитает дарить практичные и полезные подарки: носки, пижаму, рубашку, гель для душа. Некоторые дарят впечатления – поездку на линию Сталина.
"Я согласовала подарок с мужем. Он заказал коньки", - с улыбкой отвечает прохожая.
Одни согласовывают подарки с мужьями, другие – устраивают сюрпризы.
"Я мужу могу часто дарить подарки, но не на такие праздники. Недавно дарила массажное масло, чтобы ему делать массаж"- делиться минчанка.
"Есть такой подарок для него всегда - это просто поцелуй", - сказала прохожая женщина.
Многие минчане ждут от своих жен "стандартный мужской набор" – носки, бритву и гель для душа. Но только ли материальные подарки ждут мужчины?
"На подарки я никогда не смотрел, внимание - это главное и, думаю, что мне вполне достаточно будет искренней улыбки", - сказал один из мужчин.
Самые дорогие подарки от девушек и женщин – это улыбки и поцелуи.
"Я жду от своих близких и родных уважения, почитания, поддержки. Материальное - это все временное", - сказал прохожий.
Смотрите на видео, чего ждут мужчины, и что готовят женщины в подарок на 23 февраля.
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