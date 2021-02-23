Подарок на 23 февраля: чего ждут мужчины и что готовят женщины – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Что подарить на 23 февраля ? Каждый год в преддверии мужского праздника у женщин возникает один и тот же вопрос. Пока интернет пестрит подсказками и рекламой, Sputnik спрашивает у белорусок, что они подарят любимым?

Большинство женщин предпочитает дарить практичные и полезные подарки: носки, пижаму, рубашку, гель для душа. Некоторые дарят впечатления – поездку на линию Сталина.

"Я согласовала подарок с мужем. Он заказал коньки", - с улыбкой отвечает прохожая.

Одни согласовывают подарки с мужьями, другие – устраивают сюрпризы.

"Я мужу могу часто дарить подарки, но не на такие праздники. Недавно дарила массажное масло, чтобы ему делать массаж"- делиться минчанка.

"Есть такой подарок для него всегда - это просто поцелуй", - сказала прохожая женщина.

Многие минчане ждут от своих жен "стандартный мужской набор" – носки, бритву и гель для душа. Но только ли материальные подарки ждут мужчины?

"На подарки я никогда не смотрел, внимание - это главное и, думаю, что мне вполне достаточно будет искренней улыбки", - сказал один из мужчин.

Самые дорогие подарки от девушек и женщин – это улыбки и поцелуи.

"Я жду от своих близких и родных уважения, почитания, поддержки. Материальное - это все временное", - сказал прохожий.

Смотрите на видео, чего ждут мужчины, и что готовят женщины в подарок на 23 февраля.

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